Nie żyje były poseł SLD. Miał 90 lat

21 lutego zmarł Aleksander Czuż, działacz społeczny, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji w latach 2001-2005 – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Sejmu.

Czuż urodził się we wsi Rogawka pod Siemiatyczami w 1936 r. Ukończył studium administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim, następnie pracował w administracji lokalnej, m.in. pełnił urząd przewodniczącego rady narodowej w Dąbrowie Białostockiej i w Sokółce.

W latach 1972-1981 był prezydentem Białegostoku, a w latach 1985-1990 wojewodą białostockim. Był członkiem struktur wojewódzkich PZPR. W latach 1998-2001 sprawował mandat radnego sejmiku podlaskiego.

Do Sejmu został wybrany w okręgu białostockim z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy. Pracował m.in. w Komisji Finansów Publicznych i Komisji ds. Unii Europejskiej.

Odszedł mając 90 lat.