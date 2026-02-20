KKP pyta Domańskiego o KSeF. "Jeżeli to prawda, rząd do dymisji"

Konfederacja Korony Polskiej zorganizowała w piątek konferencję prasową przeciwko Krajowemu Systemowi e-faktur. Politycy ugrupowania złożyli podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji KSeF. Ruszyła zbiórka podpisów.

Głos zabrali między innymi prezes partii Grzegorz Braun, wiceprzewodniczący tego ugrupowania Włodzimierz Skalik prezes partii KORWiN, wieloletni lider środowisk prawicy wolnościowej, były poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Wystąpili także przedsiębiorcy.

KSeF. Wątpliwości Korony

– Chciałbym wyrazić wdzięczność rodakom, którzy zaalarmowali m.in. parlamentarzystów, zwracając uwagę na ogromną wadę tego systemu. Tych wad jest cała lista, ale polski KSeF wyróżnia się ze wszystkich podobnych systemów na świecie – powiedział Włodzimierz Skalik. Poseł wyraził swoje wątpliwości, zaznaczając, że jest to żadne stwierdzenie, tylko pytanie, na które KKP chce uzyskać odpowiedź.

– Zadałem pytanie na posiedzeniu Sejmu w obecności niemalże pełnej izby, premiera Tuska i prawie całego rządu. Czy prawdą jest, że przepływ informacji w KSeF odbywa się z wykorzystaniem firmy położonej w USA, tam zarejestrowanej, a założonej przez oficera służb izraelskich – powiedział parlamentarzysta.

– Zadałem drugie pytanie, czy prawdą jest, że ta właśnie firma, która administruje tymi danymi, jest własnością francuskiego koncernu zbrojeniowego, który również zajmuje się działalnością wywiadowczą – relacjonował, dodając, że minął ponad tydzień, a odpowiedzi nie ma.

Skalik: Kierujemy pytania do ministra Domańskiego

– Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dane są zaszyfrowane, ale nie chodzi o te dane, ile sztuk czego jest na fakturze. Według wiedzy naszych ekspertów metadane są otwarte. Pełna wiedza, kto, komu, kiedy, o jakiej wartości dokonał transakcji – kontynuował Skalik.

– Amerykańska firma założona przez izraelskiego oficera wywiadu podlega amerykańskiemu prawu, które wyróżnia się m.in. przepisami Cloud Act. W myśl tych przepisów władza amerykańska ma prawo zażądać ujawnienia wszelkich danych, które są w posiadaniu tej firmy – powiedział wiceszef KKP. Dotyczy to każdej firmy zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych.

Skalik przekazał, że w trybie interwencji poselskiej kieruje w tej sprawie pytania do resortu finansów. – Cztery strony szczegółowych pytań [...] Jeżeli to jest prawdą, rząd powinien podać się do dymisji – powiedział polityk.

Oświadczenie fiskusa: System zbudowany w resorcie finansów

Kiedy na początku lutego doniesienia te pojawiły się w przestrzeni publicznej, Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat mówiący o tym, że zagraniczne firmy nie mają dostępu do KSeF.

"KSeF został zbudowany w resorcie finansów. Wszystkie faktury są przechowywane na serwerach resortu finansów. Infrastrukturą systemu również zarządza resort" – napisano w komunikacie.

Wskazano między innymi, że rząd zapewnia, że w ramach KSeF stosowane są liczne narzędzia, które mają dać o bezpieczeństwo całego systemu. "Bezpieczeństwo informacji zawartych w fakturach gwarantuje m.in. szyfrowanie z wykorzystaniem tzw. klucza prywatnego, do którego dostęp ma wyłącznie resort finansów. Poza KSeF deszyfracja jest niemożliwa" – czytamy w oświadczeniu.

"Informacje w KSeF nie są dostępne publicznie. Ich przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystanie odbywa się w ściśle kontrolowany sposób, według jasno określonych procedur. Każdy dostęp do danych jest rejestrowany w systemie i podlega ścisłej kontroli. Oznacza to, że uprawniony urzędnik, który chce uzyskać dostęp do informacji z systemu, musi to odpowiednio uzasadnić i posiadać wielostopniowo zatwierdzone uprawnienia. Uprawnienia te nadaje się zawsze na czas określony" – wskazano.

