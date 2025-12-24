Sondażowy nokaut. PSL, Polska 2050 i Razem poza Sejmem

Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że kluczowi koalicjanci KO nie przekroczyliby progu wyborczego, a do Sejmu weszłaby silna reprezentacja środowiska Grzegorza Brauna. Równolegle inne badanie pokazuje niemal powszechną krytykę ostrego sporu między prezydentem a rządem.

KO wygrywa, ale bez większości

Koalicja Obywatelska może liczyć na 31,5 proc. poparcia, co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. względem poprzedniego badania. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. (spadek o 1,6 pkt proc.). Sondaż uwzględniał scenariusz startu dwóch list konfederackich. Konfederacja uzyskała 12,1 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 8,1 proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica z poparciem 7,2 proc. Poza parlamentem znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe (4,9 proc.), Polska 2050 (1,0 proc.) oraz Partia Razem (2,4 proc.).

Symulacja podziału mandatów wskazuje na całkowitą zmianę układu sił. KO zdobyłaby 190 mandatów, PiS 147, Konfederacja 61, Konfederacja Korony Polskiej 34, a Lewica 28. Oznacza to, że potencjalna koalicja KO–Lewica dysponowałaby 218 mandatami, czyli o 13 mniej niż potrzeba do większości. Jedynym wariantem dającym większość byłby szeroki blok prawicowy: PiS, Konfederacja oraz ugrupowanie Grzegorza Brauna. Taki układ zapewniałby 242 mandaty, co umożliwiałoby sformowanie rządu. Politolodzy zwracają uwagę, że PiS systematycznie traci elektorat, głównie na rzecz obu Konfederacji.

Spór prezydenta z rządem oceniany jednoznacznie

Na tle sondaży partyjnych wyraźnie rysuje się konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Z niedawnego sondażu pracowni Opinia24 dla TVN i TVN24 wynika, że 72 proc. Polaków uznaje ten konflikt za szkodliwy dla interesów państwa. Przeciwnego zdania jest 16 proc. badanych, a 12 proc. nie zajęło stanowiska.

Zapytani o odpowiedzialność za eskalację sporu, respondenci najczęściej wskazywali premiera (32 proc.) i prezydenta (30 proc.), przy czym 28 proc. uznało, że obaj odpowiadają w równym stopniu. Pozostałe 10 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

