Spór Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Polacy są zgodni

Od chwili objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego, trwa spór Pałacu z KPRM. Prezydent wetuje kolejne kolejne ustawy, jednocześnie składając własne propozycje, a rząd oskarża Nawrockiego o uzurpowanie sobie kompetencji.

W sondażu przeprowadzonym dla TVN przez pracownię Opinia 24 zapytano Polaków o spór na linii Pałac Prezydencki – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Konflikt jako zły dla interesów Polski ocenia 72 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest natomiast 16 proc. pytanych. 12 proc. Polaków nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi lub odmówiło jej.

Sondażownia zapytała również o to, kto — zdaniem respondentów — w większym stopniu odpowiada za ten spór. 32 proc. Polaków uważa, że jest to premier Donald Tusk, 30 proc. wskazało prezydenta Karola Nawrockiego a 28 proc. badanych oceniło, że obaj odpowiadają "w takim samym stopniu". 10 proc. respondentów nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi lub odmówiło jej.

Badanie Opinia24 na zlecenie TVN i TVN24 zostało przeprowadzone na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Domański: Prezydent utrudnia wzmacnianie finansów publicznych

– Pan prezydent chce utrudniać naszemu rządowi wzmacnianie finansów publicznych. Chce utrudniać taką naprawę, która wspiera siłę polskiej gospodarki. Jego ostatnie decyzje dotyczące wet, dotyczące chociażby opłaty cukrowej, są absolutnie niezrozumiałe – stwierdził minister finansów Andrzej Domański w TVP Info.

Polityk wskazał, że "prezydent zawetował ustawę, z której całość, 97 proc. dochodów poszłaby bezpośrednio do NFZ, pomogłaby we wzmocnieniu finansów NFZ". – Jednocześnie w swoim uzasadnieniu czy wypowiedziach pana ministra Boguckiego właśnie narzekali na to, że te środki nie wzmocnią systemu ochrony zdrowia – wskazał.

– Pan prezydent psuje, stara się zdestabilizować, ale tutaj informacja jest taka, że my oczywiście nie pozwolimy, aby pan prezydent zdestabilizował finanse publiczne. Krok po kroku je wzmacniamy – powiedział Domański.

