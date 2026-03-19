Iran ciągnie Trumpa w dół. Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości
Udostępnij7 Skomentuj
Świat

Dodano: 
Donald Trump, prezydent USA Źródło: Wikimedia Commons
Przez wojnę w Iranie poparcie dla Donalda Trumpa sukcesywnie spada.

Nowy sondaż Yahoo/YouGov dowodzi, że notowania Donalda Trumpa są rekordowo słabe. Jedynie 38 proc. respondentów popiera działania Donalda Trumpa, podczas gdy 59 proc. jest wobec niego krytyczna.

Najgorzej wyglądają wyniki w kwestii oceny radzenia sobie z kosztami życia. 67 proc. badanych o tę kategorię wypowiada się negatywnie o Trumpie, a 26 proc. pozytywnie.

Amerykanie byli również pytani o rosnące koszty paliwa oraz inflacji. 16 proc. badanych stwierdziło, że sytuacja się poprawia, a 61 proc. uważa jest coraz gorzej.

Prezydent zdaje się jednak nie przejmować tymi notowaniami. W rozmowie z "New York Post" powiedział, że nie skupia się na nich.– Uważam, że sondaże są bardzo dobre, ale mnie sondaże nie obchodzą. Muszę postąpić właściwie. To należało zrobić już dawno temu powiedział Trump.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-16 marca 2026 r. na próbie 1,7 tys. dorosłych Amerykanów; błąd oszacowano na ok. 3,1 pkt proc.

Wojna z Iranem. Pentagon potrzebuje 200 mld dolarów

Dziennik "Washington Post" przekazał, że kierowany przez Pete'a Hegsetha Departament Wojny skierował do Białego Domu prośbę o zatwierdzenie wniosku do Kongresu w sprawie przekazania 200 mld dolarów na dalsze operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie.

W tej chwili nie wiadomo, o jaką dokładnie kwotę będzie w Kongresie wnioskował Biały Dom. Według ekspertów, jest bardzo mało prawdopodobne, aby kongresmeni zgodzili się przekazać sumę wskazaną przez Pentagon. Demokraci ostro krytykują działania prezydenta Donalda Trumpa. Z kolei amerykańskie społeczeństwo jest w kwestii wojny z Iranem wyraźnie podzielone.

USA wyślą żołnierzy na Bliski Wschód?

Reuters informuje, że administracja prezydenta rozważa również wysłanie tysięcy amerykańskich żołnierzy na Bliski Wschód w celu zintensyfikowania działań wojennych przeciwko Iranowi.

Źródła podają, że dyskusje o dodatkowych siłach USA wykraczają poza kwestię przybycia na Bliski Wschód w przyszłym tygodniu grupy desantowej z Jednostką Ekspedycyjną Piechoty Morskiej, w skład której wchodzi ponad 2000 marines.

Czytaj też:
Brutalizacja konfliktu. Chiny "zszokowane" zapowiedziami IzraelaCzytaj też:
Trump grozi Iranowi. "Z siłą i mocą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył"

Źródło: Newsweek, New York Post, WP
Czytaj także