Iran ciągnie Trumpa w dół. Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Nowy sondaż Yahoo/YouGov dowodzi, że notowania Donalda Trumpa są rekordowo słabe. Jedynie 38 proc. respondentów popiera działania Donalda Trumpa, podczas gdy 59 proc. jest wobec niego krytyczna.

Najgorzej wyglądają wyniki w kwestii oceny radzenia sobie z kosztami życia. 67 proc. badanych o tę kategorię wypowiada się negatywnie o Trumpie, a 26 proc. pozytywnie.

Amerykanie byli również pytani o rosnące koszty paliwa oraz inflacji. 16 proc. badanych stwierdziło, że sytuacja się poprawia, a 61 proc. uważa jest coraz gorzej.

Prezydent zdaje się jednak nie przejmować tymi notowaniami. W rozmowie z "New York Post" powiedział, że nie skupia się na nich.– Uważam, że sondaże są bardzo dobre, ale mnie sondaże nie obchodzą. Muszę postąpić właściwie. To należało zrobić już dawno temu – powiedział Trump.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-16 marca 2026 r. na próbie 1,7 tys. dorosłych Amerykanów; błąd oszacowano na ok. 3,1 pkt proc.

Wojna z Iranem. Pentagon potrzebuje 200 mld dolarów

Dziennik "Washington Post" przekazał, że kierowany przez Pete'a Hegsetha Departament Wojny skierował do Białego Domu prośbę o zatwierdzenie wniosku do Kongresu w sprawie przekazania 200 mld dolarów na dalsze operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie.

W tej chwili nie wiadomo, o jaką dokładnie kwotę będzie w Kongresie wnioskował Biały Dom. Według ekspertów, jest bardzo mało prawdopodobne, aby kongresmeni zgodzili się przekazać sumę wskazaną przez Pentagon. Demokraci ostro krytykują działania prezydenta Donalda Trumpa. Z kolei amerykańskie społeczeństwo jest w kwestii wojny z Iranem wyraźnie podzielone.

USA wyślą żołnierzy na Bliski Wschód?

Reuters informuje, że administracja prezydenta rozważa również wysłanie tysięcy amerykańskich żołnierzy na Bliski Wschód w celu zintensyfikowania działań wojennych przeciwko Iranowi.

Źródła podają, że dyskusje o dodatkowych siłach USA wykraczają poza kwestię przybycia na Bliski Wschód w przyszłym tygodniu grupy desantowej z Jednostką Ekspedycyjną Piechoty Morskiej, w skład której wchodzi ponad 2000 marines.

Brutalizacja konfliktu. Chiny "zszokowane" zapowiedziami Izraela

