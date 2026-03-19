Przełom ws. cieśniny Ormuz? Ważne oświadczenie pięciu przywódców

W opublikowanym w czwartek wspólnym oświadczeniu przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii i Japonii potępili niedawne ataki Iranu na nieuzbrojone statki handlowe w Zatoce Perskiej oraz te których celem była infrastruktura cywilna, w tym instalacje naftowe i gazowe, a także – jak podkreślili – "faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie".

Przywódcy wyrazili również głębokie zaniepokojenie eskalacją konfliktu, wzywając jednocześnie Iran do "natychmiastowego zaprzestania gróźb, układania min, ataków dronów i rakiet oraz innych prób zablokowania cieśniny dla żeglugi handlowej".

Ważna deklaracja Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii i Japonii

Dalej w oświadczeniu padła ważna deklaracja. "Wyrażamy gotowość do wniesienia wkładu w odpowiednie działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego przepływu (statków-red.) przez cieśninę. Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie państw w planowanie przygotowawcze" – poinformowali przywódcy.

Wyrazili oni jednocześnie zadowolenie z decyzji Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczącej autoryzacji skoordynowanego uwolnienia strategicznych rezerw ropy naftowej.

Kończąc przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii i Japonii zapowiedzieli podjęcie działań, mających na celu zapewnienie wsparcia krajom najbardziej dotkniętym katastrofą, m.in. za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Jednocześnie swoją propozycję ws. cieśniny Ormuz przedstawili irańscy parlamentarzyści. Zakłada ona nałożenie opłat na przepływające przez nią statki.

Blokada cieśniny Ormuz

Blokada Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą naftową i gazem, wpływa na rosnące ceny surowców. Baryłka ropy kosztuje powyżej 100 dolarów za baryłkę, co przekłada się na wzrost cen na stacjach paliw, także w Polsce.

Eksperci prognozują, że jeśli wojna będzie się przeciągać, to cena ropy może wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę i wywołać kryzys, jakiego nie było od dziesięcioleci.

Przypomnijmy, że o zaangażowanie na rzecz odblokowania strategicznej cieśniny apelował wcześniej do państw NATO prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

