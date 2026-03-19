Polacy za największe zagrożenie uważają Rosję, Izrael i USA. Sondaż pokazuje coś jeszcze

Badanie CBOS przeprowadzone na zlecenie "Dziennik Gazety Prawnej" pokazuje wyraźną zmianę w postrzeganiu międzynarodowych zagrożeń przez Polaków.

Na czele listy państw uznawanych za niebezpieczne dla świata pozostaje Rosja, wskazywana przez 54 proc. respondentów, ale za nią na podium uplasowały się Izrael (15 proc.) i Stany Zjednoczone (14 proc.).

Ranking zagrożeń według Polaków. Wyniki sondażu

Daleko w tyle znalazły się takie kraje jak Chiny i Iran, na które wskazało odpowiednio 3,6 proc. i 2,1 proc. badanych.

"Choć na pierwszym miejscu tradycyjnie uplasowała się Rosja, jej sojusznicy – Iran i Chiny – są postrzegane jako mniejsze zagrożenie niż dwa państwa Zachodu" – zauważa "DGP".

Starsi wskazują na Rosję, młodsi na USA i Izrael

Sondaż wykazał również, że o ile dla starszych respondentów największym zagrożeniem jest Rosja (uważa tak 75 proc. osób powyżej 65. roku życia), o tyle młodsi badani wskazują na Stany Zjednoczone (24 proc. w grupie wiekowej 18-24 lata i 25 proc. w grupie wiekowej 25-34 lata).

Izrael postrzegany jest jako zagrożenie przez 27 proc. ankietowanych poniżej 35. roku życia, podczas gdy wśród osób w wieku powyżej 55 lat odsetek ten wynosi 10 proc.