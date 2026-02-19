"Formacja wprost prorosyjska". Kaczyński mocno o partii Brauna

Odkąd partia Grzegorza Brauna zaczęła osiągać dobre wyniki w sondażach, nie ustają spekulacje na temat możliwej koalicji Konfederacji Korony Polskiej z Prawem i Sprawiedliwości. Zdecydowana większość badań pokazuje, że jeśli Jarosław Kaczyński myśli o przejęciu za dwa lata władzy w kraju, będzie musiał dogadać się zarówno z Braunem, jak i Mentzenem i Bosakiem. Tymczasem szef PiS kategorycznie wyklucza możliwość współpracy z obecnym europosłem.

– Jeżeli chodzi o działalność formacji pana Brauna, to ona przekracza wszelkie granice tego, co jest dopuszczalne, można powiedzieć, w cywilizowanym świecie. To jest formacja oczywiście wprost prorosyjska, co w dzisiejszych warunkach w ogóle wyklucza ją z normalnego życia publicznego, a poza tym biorąc pod uwagę, jak dziwnych ludzi, to już jest bardzo łagodne określenie [...] tam się ściąga, to z taką formacją po prostu by się nie dało rządzić, to byłaby jedna, wielka, straszliwa kompromitacja – stwierdził Kaczyński na antenie Radia Maryja.

Z kim w takim razie szef PiS mógłby współpracować w ewentualnym przyszłym rządzie? Kaczyński wskazuje na "pozostałe Konfederacje".

– Konfederacji jest w tej chwili w istocie trzy, chociaż dwie działają wspólnie, tak przynajmniej w założeniu wspólnie – stwierdził.

Braun będzie w rządzie?

Zgodnie z sondażem United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 32,3 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. To wzrost poparcia o 0,5 pkt. proc. względem poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, z poparciem na poziomie 23,5 proc. PiS zanotowało spadek o 2,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Podium zamyka Konfederacja, na którą głos zamierza oddać 11,2 proc. respondentów. To spadek poparcia o 2,8 pkt. proc.

7,7 proc. ankietowanych (wzrost poparcia o 0,6 pkt. Proc) chce zagłosować na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Na Lewicę – 6,6 proc. badanych (wzrost o 0,7 pkt. proc.).

