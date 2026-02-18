Mentzen spotkał się z Nawrockim. "Prezydent mógłby być patronem"

W środę lider Konfederacji Sławomir Mentzen pojawił się w Pałacu Prezydenckim. Polityk wszedł tam o godzinie 13:30, a opuścił gmach pół godziny później. Spotkanie nie było nagłaśniane – donosi "Super Express".

– Poprosiłem o spotkanie z prezydentem, żeby przedstawić mu kompromisową propozycję zakończenia sporu o sądownictwo. Po rozmowie uważam, że porozumienie jest możliwe, ale wymaga dalszych prac. Rozmawialiśmy też o programie SAFE oraz o pakcie senackim – przekazał Sławomir Mentzen.

Informatorzy "SE" z Pałacu Prezydenckiego mówią, że "oprócz wspólnej listy kandydatów PiS i Konfederacji, tematem rozmowy mogły być też przyszłe rządy prawicowej koalicji". – Prezydent mógłby być patronem porozumienia przyszłego rządu Konfederacji z PiS bez udziału Jarosława Kaczyńskiego – twierdzi rozmówca.

O komentarz poproszono eksperta. – Karol Nawrocki jest narodowcem, czemu dawał wyraz jako prezes IPN, który w polityce pamięci historycznej z uznaniem odnosił się do Romana Dmowskiego. Ma poglądy zbliżone do konfederatów bardziej niż do członków PiS, gdyż są radykalne i wyraziste. Swoją wizytą u prezydenta Mentzen wzmacniał bez wątpienia pozycję negocjacyjną w ramach przygotowań do paktu senackiego pod egidą Karola Nawrockiego. Zakładam, że lider Konfederacji chciał też pokazać, że ma dojścia do głowy państwa – wyjaśnia politolog z UKSW Bartosz Rydliński.

Prawicowy "pakt senacki"

Od wyborów prezydenckich w przestrzeni publicznej krąży pomysł zawarcia paktu senackiego pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją. Gotowość do utworzenia wspólnego, niepodległościowego bloku senackiego zadeklarował lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

Współpraca miałaby polegać na wystawieniu wspólnej listy kandydatów w wyborach do Senatu. Pojawiły się nawet głosy, że patronat nad tego rodzaju inicjatywą mógłby objąć prezydent Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. ówczesna opozycja (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 Szymona Hołowni, a także Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski") podjęła decyzję o zawiązaniu paktu senackiego, aby uniknąć rozbicia głosów elektoratu anty-PiS.

Czytaj też:

Zapadła ważna decyzja. Wiadomo, czy Nawrocki poleci do WaszyngtonuCzytaj też:

Konfederacja dogada się z Morawieckim? "Dane mówią prawdę"