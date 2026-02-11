Konfederacja dogada się z Morawieckim? "Dane mówią prawdę"

– Od dawna mówiłem, że jestem w stanie rozważać najróżniejsze koalicje. Ale Jarosław Kaczyński nie jest osobą, z którą chciałbym się dogadywać – stwierdził współlider Konfederacji Sławomir Mentzen w Radiu Zet. Dopytywany, dlaczego, odparł: – Bo mu nie ufam.

W jego ocenie prezes PiS "nie chce się dogadać, żeby wszystkie strony porozumienia na tym zyskiwały, tylko żeby kogoś zniszczyć". Mentzen dopytywany, czy jest jakiś polityk w PiS, któremu ufa – Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Mateusz Morawiecki lub Tobiasz Bocheński, odpowiedział: – Wydaje mi się, że każdy z nich byłby solidniejszym partnerem do rozmów. Każdy z wymienionych zdaje się dużo sensowniejszą osobą.

Morawiecki: Moich krytyków przekonują dane

O te słowa Mentzena został zapytany były premier. – Wydaje mi się, że widzą, że jestem człowiekiem rozsądnym, że wiem, o czym mówię, że ma plan, wiem, jak pokonać strach, który Tusk wzbudził. W przeciwieństwie do "koalicji awarii", jak spadały na ans plagi egipskie, zakazałem rękawy i brałem się do roboty. Była tarcza antyinflacyjna, pomagaliśmy ludziom. To my zbiliśmy inflację w grudniu 2023 roku do 6 proc. z małym haczykiem, a nie ci, którzy się tym dziś chwalą – mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z WP.

– Myślę, że ci którzy mnie kiedyś atakowali, popatrzyli na fakty, dane, liczby. Również te, które pokazałem panu przewodniczącemu Mentzenowi podczas naszej debaty. One się bronią. Jeżeli pokazuję liczby, a nikt tego nie kwestionuje, to są dobre dane – wskazał gość programu "Tłit".

Komentując podane przez prezesa PiS wymogi dot. kolejnego premiera, Morawiecki powiedział: – Na wszystkich spotkaniach, na których jestem, nikt nie pyta, czy premier ma być łysy, czy kudłaty, czy do 40, 50 czy 70. roku życia. Słyszałem, że prezes powiedział kilka tygodni temu, że to nie czas (na dyskusję o przyszłym premierze – przyp. red.). Uważam, że dzisiaj ta rozmowa jest zupełnie niewskazana. Mam metodę i wiem, jak pokonać tę koalicję. Pokonać programem, propozycjami i nadzieją na lepszą przyszłość.

Czytaj też:

"Ja proszę tylko o prostą rzecz". Morawiecki: To nie jest awantura, tylko śmiertelnie poważna sprawaCzytaj też:

"Armia Czerwona przyniosła wam władzę". Morawiecki uderza w Czarzastego