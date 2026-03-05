Galopujące zadłużenie. "Nie dajcie się nabrać na ich uśmiechy"

Morawiecki opublikował nagranie, na którym ostrzega przed rosnącym zadłużeniem Polski. Film nawiązuje do klipu na temat KPO, jaki Donald Tusk opublikował w 2022 roku, gdy PiS rządził. Tusk wystąpił wówczas na tle wielkiej palety pieniędzy. – Na tej jednej palecie jest 18 mln euro. Teraz wyobraźcie sobie 3,2 tys. takich palet. One wypełniają cały stadion. Dlaczego o tym mówię? Bo te palety to jest 58 mld euro. To właśnie takie pieniądze, trudne przecież do wyobrażenia, czekają na Polskę, czekają na Polaków w Europie – stwierdził.

Lektor na nagraniu Morawieckiego mówi natomiast o rosnącym zadłużeniu Polski.

– Wiecie, że zadłużenie Polski to niemal 2 bln zł? To 25974 takie palety, a gdyby ustawić je w jednym rzędzie, to mielibyśmy ponad 31 km palet z pieniędzmi. Zmieścilibyśmy to w 787 tirach, a gdyby ustawić to na boisku, to potrzebowalibyśmy 4 stadionów narodowych. Oni zadłużają Polskę na potęgę – słyszymy na nagraniu.

twitter

"Nie dajcie się nabrać na ich uśmiechy. Koalicja Długu zadłuża nas na potęgę! Podaj dalej i ostrzeż innych przed finansowym tsunami" – dodaje Morawiecki w komentarzu dodanym do filmu.

Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie na potęgę. Alarmujące liczby

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2026 roku wzrosło o 46,4 mld zł (2,4 proc.) miesiąc do miesiąca i wyniosło ok. 1 mld 998,3 mld zł. Oznacza to, że choć poziom zadłużenia mieści się w rządowych planach, to tempo jego wzrostu wyraźnie przyspieszyło.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

dług krajowy: ok. 1.595,0 mld zł;

dług w walutach obcych: ok. 403,3 mld zł (tj. 20,0 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Z kolei nkoniec grudnia 2025 roku zadłużenie wynosiło 1 951 937,7 mln zł. Oznacza to wzrost o 322,6 mld zł, czyli niemal 20 proc. w porównaniu z końcem 2024 roku.

Czytaj też:

NFZ może posunąć się do drastycznych kroków. "Kryzys prawdopodobnie w kwietniu"Czytaj też:

"To jakiś kosmos". Zajączkowska-Hernik: Przed tym ostrzega Polskę już nawet von der Leyen