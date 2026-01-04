Polacy wskazali największego zwycięzcę 2026 r. Miażdżący wynik

Największego zwycięzcę politycznego minionego roku Polacy wskazali w badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie serwis Rp.pl. Wynik nie pozostawia wątpliwości.

Sondaż: Kto największym zwycięzcą politycznym minionego roku? Polacy nie mają wątpliwości

Aż 37,8 proc. respondentów znało, że na największe uznanie za dokonania w roku 2026 zasługuje Karol Nawrocki. Takim wynikiem prezydent zdeklasował konkurencję. Uzyskał ponad 4-krotną przewagę nad drugim w rankingu premierem Donaldem Tuskiem, którego wskazało 8,8 proc. ankietowanych. Na ostatnim miejscu podium znalazł się Radosław Sikorski. Za największego politycznego zwycięzcę uznało go 7,8 proc. pytanych.

Co ciekawe, tuż za ministrem spraw zagranicznych uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej. Uzyskał on aż 7,6 proc. wskazań.

Dalej w rankingu znaleźli się: Sławomir Mentzen – 5 proc., Adrian Zandberg – 3,2 proc., Waldemar Żurek i Włodzimierz Czarzasty – po 1,6 proc.

Sprecyzowanej opinii na pytanie zadane w sondażu nie miało 21,8 proc. respondentów.

Potencjał Grzegorza Brauna. "Jest idealnym mobilizatorem"

Jak zauważa Polsatnews.pl, docenienie sukcesu Karola Nawrockiego pokrywa się z opinią szefa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasza Pawłowskiego. – Przypomnijmy sobie, że jeszcze rok temu o tej porze niewielu z nas wiedziało, kim Karol Nawrocki jest, a dzisiaj jest pierwszym obywatelem. Zdobył ponad 10 milionów głosów, jest najpopularniejszym obecnie politykiem. Jest zwycięzcą tego roku przykładem, że jednak Polacy szukają pewnej nowości w polityce, nowych twarzy, nowych nazwisk – mówił ekspert w programie "Gość Wydarzeń".

Według Pawłowskiego, prezydent może jednak nie powtórzyć swojego sukcesu w przyszłym roku. Zagrożenie płynie tu, jego zdaniem, ze strony szefa Korony. – Grzegorz Braun jest takim idealnym mobilizatorem. To znaczy będzie taka alternatywa: albo kolejne cztery lata rządów Donalda Tuska, albo rządzić będzie nami Grzegorz Braun z Jarosławem Kaczyńskim i Mentzenem. Tak będzie brzmiała ta kampania wyborcza w ustach obecnej koalicji rządzące – tłumaczył.

Badanie SW Research na zlecenie Rp.pl zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30-31 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy i skorygowana wagą analityczną.

Czytaj też:

Pierwsza taka ceremonia przed Pałacem Prezydenckim. To efekt decyzji NawrockiegoCzytaj też:

Nawrocki zawetuje kolejną ustawę? Padła jasna sugestiaCzytaj też:

Tak zadłuża Polskę rząd Tuska. Wstrząsające zestawienie