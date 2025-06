PiS tarci jednego posła. Polityk przeszedł do Grzegorza Brauna

O zmianach personalnych poinformował sam Braun w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

"Mamy to! Koło Poselskie Konfederacji Korony Polskiej ⁦@KoronyPolskiej w Sejmie bieżącej, X kadencji ⁦@KancelariaSejmu @Wlodek_Skalik @Roman_Korona @SlawZawislak" – napisał polityk.

Przypomnijmy, że Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił start w wyborach prezydenckich.

Z nominacji Konfederacji Korony Polskiej do Sejmu z list Konfederacji WiN dostali się: Włodzimierz Skalik, Roman Fritz oraz Andrzej Zapałowski. Ten ostatni obecnie jest jednak kojarzony zdecydowanie bardziej z Nową Nadzieją, czyli partią Sławomira Mentzena. Posłowie Fritz i Skalik postanowili sami opuścić klub parlamentarny Konfederacji.

Sam Braun zapowiadał, że wkrótce w Sejmie może powstać koło Konfederacji Korony Polskiej.

– Posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz, wiceprezesi mojej partii, Konfederacji Korony Polskiej, żeby zawiadomić marszałka Sejmu o tym, że tworzy się koło, potrzebują jeszcze co najmniej jednego posła – powiedział kilka dni temu. Nie chciał jednak zdradzić, który parlamentarzysta miałby dołączyć do Korony.

Braun będzie miał kłopoty?

Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał we wtorek (3 czerwca) do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Grzegorza Brauna – poinformowała na specjalnej konferencji prasowej prok. Anna Adamiak, rzecznik PG.

Wniosek prokuratury dotyczy aż sześciu zarzutów. Postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Chodzi o wydarzenia, do których doszło 16 kwietnia na terenie szpitala w Oleśnicy. Braun próbował dokonać "obywatelskiego zatrzymania" wicedyrektor placówki Gizeli Jagielskiej.

