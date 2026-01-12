Ponowny wniosek o ENA wobec Romanowskiego. Sędzia został wyłączony

19 grudnia 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Oznacza to, że polityk PiS nie jest już ścigany poza terytorium Polski i może swobodnie poruszać się po krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży ponowny wniosek o udzielnie ENA.

Sędzia Łubowski nie rozpozna sprawy Romanowskiego

W poniedziałek (12 stycznia) Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego – poinformowała PAP rzecznik stołecznego sądu Anna Ptaszek. Postanowienie nie podlega zażaleniu. – Teraz sprawa (...) trafi do losowania i zostanie wylosowany nowy sędzia – przekazała sędzia Ptaszek.

"Sędzia Dariusz Łubowski, który uchylił ENA za Marcinem Romanowskim i poddał krytyce działania służb oraz Prokuratury, a także stwierdził polityczne naciski na sędziów w śledztwie dotyczącym FS, został wyłączony i odsunięty od orzekania. Zmaterializowała się zatem zapowiedź Ministra Waldemara Żurka. Ponowny wniosek o wydanie ENA za Marcinem Romanowskim rozpozna inny sędzia!" – napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik posła PiS.

Głos w sprawie zabrał również sam zainteresowany. "Tuskowi nie podoba się prawomocne orzeczenie sądu, więc kazał usunąć sędziego i poszukać takiego, który wyda odpowiednie. Kryptodyktatura" – stwierdził Marcin Romanowski, który obecnie przebywa na Węgrzech.

Przypomnijmy, że w uzasadnieniu do decyzji o uchyleniu ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości sędzia Dariusz Łubowski oświadczył, iż "istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę".

