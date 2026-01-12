"Totalny upadek", "sprawiedliwość doścignie". Koalicja wrze po decyzji ws. Ziobry

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości poinformował, że zawnioskował też o ochronę międzynarodową dla swojej żony. "W drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą Tuska oświadczam: Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska" – napisał były szef MS.

Koalicja oburzona

Sprawa wywołała w poniedziałek burzę. Przedstawiciele obozu władzy nie kryją wściekłości. "Azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek!" – komentuje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz pyta z kolei: "Żona Ziobry też uciekła? A czego boi się w takim razie pani Ziobro?".

Do sprawy Patrycji Koteckiej Ziobro odniósł się tak: "Gawłowski groził mojej żonie ściganiem za jej pracę w spółce Link4, mimo że niedawno zakończył się audyt, po którym – decyzją ludzi Tuska – wypłacono jej premię bezprawnie wstrzymywaną przez dwa lata. Premia ta była bezpośrednio związana z jej sukcesami zawodowymi. Dzięki pracy mojej żony Link4 stała się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, pozyskała blisko pół miliona nowych klientów, a realizowane pod jej kierownictwem kampanie marketingowe zostały uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami branżowymi. Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska. Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną. Za stosowanie brutalnych i bezprawnych metod członkowie rządzącego dziś w Polsce reżimu Donalda Tuska poniosą surowe konsekwencje. Do tej walki przyłożę rękę osobiście" – podsumował były minister".

Według posła Roberta Kropiwnickiego, były minister "ucieka przed odpowiedzialnością". "Ziobro 'bohater' dostał azyl od Orbana, jego schronienie u putinowskiej ekipy pokazuje kierunek myślenia. Narozrabiał i ucieka przed odpowiedzialnością, zwykły tchórz. Azyl dostała też jego żona, która jeszcze nie miała zarzutów, oni wiedzą więcej za co mogą odpowiadać. Sprawiedliwość ich doścignie, za chwilę" – napisał.

Z kolei europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek komentuje: "I jak tam Zbigniew, ciepło pod spódnicą Orbana? Nie przyzwyczajaj się, za pół roku zostanie ci Baćka w Mińsku i prycza obok zdrajcy Szmyta".

Czytaj też:

"Nie jestem zaskoczony". Morawiecki o azylu dla Ziobry