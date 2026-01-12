"Tego się kijem bejsbolowym nie załatwi". Czarzasty o reparacjach w Berlinie

Propozycja obejmuje trzy obszary: zadośćuczynienia dla żyjących ofiar II wojny światowej, wymiar symboliczny oraz wspólne inwestycje infrastrukturalne i związane z bezpieczeństwem.

Pierwsza zagraniczna wizyta marszałka Czarzastego

W poniedziałek po południu marszałek Sejmu przybył do Berlina, gdzie zaplanowane są spotkania m.in. z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, przewodniczącą Bundestagu Julią Kloeckner oraz ministrem obrony Borisem Pistoriusem. Jest to pierwsza zagraniczna wizyta Czarzastego od momentu objęcia funkcji marszałka.

W drodze do stolicy Niemiec Czarzasty mówił dziennikarzom, że między Polską a Niemcami istnieje obecnie duża, niewykorzystana przestrzeń do współpracy. Podkreślił, że nie zgadza się z narracją sprowadzającą relacje dwustronne wyłącznie do konfliktu. – Nie da się zagonić w ortodoksyjnie prawicową narrację: Niemcy są źli i nie będziemy z nimi współpracowali. Uważam, że Polsce to szkodzi – ocenił. Zwrócił przy tym uwagę, że Niemcy pozostają najważniejszym partnerem handlowym Polski.

Marszałek zaznaczył, że jego celem jest zachęcenie strony niemieckiej do współdziałania oraz pokazanie, iż temat reparacji wojennych nie wyczerpuje agendy rozmów. – To są sprawy ważne, ale mija czas i trzeba patrzeć w przyszłość, a nie wyłącznie w przeszłość – powiedział.

"Reparacje nie są najważniejszym problemem świata"

Czarzasty jednocześnie zapewnił, że nie zamierza unikać trudnych tematów. Zaznaczył jednak, że nie postrzega reparacji jako "największego problemu świata". Zapowiedział, że w rozmowach z niemieckimi politykami przedstawi trzyetapowe podejście do tej kwestii. – Pierwsza sprawa to jest kwestia zadośćuczynienia ludziom żyjącym. To powinno się stać – podkreślił.

Drugim elementem planu ma być wymiar symboliczny. Czarzasty zapowiedział złożenie kwiatów w miejscu planowanej budowy pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej w Berlinie oraz apelował o przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Trzecim aspektem, w jego ocenie, są reparacje realizowane poprzez wspólne przedsięwzięcia. Zdaniem marszałka mogłyby one obejmować duże projekty infrastrukturalne oraz inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo regionu. – Wypełnijmy ten element reparacji poprzez wspólne inicjatywy infrastrukturalne, gospodarcze i dotyczące bezpieczeństwa. Warto rozmawiać, bo tego się kijem bejsbolowym nie załatwi. Trzeba szukać innego wyjścia, tak żeby obie strony były zadowolone – podkreślił.

W grudniu ubiegłego roku premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli Polska nie uzyska od Niemiec szybkiej i jednoznacznej deklaracji dotyczącej zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, rząd rozważy pokrycie tych potrzeb z własnych środków. Zaznaczył przy tym, że Polska nie otrzymała dotąd pełnego zadośćuczynienia za straty i zbrodnie z okresu wojny.

