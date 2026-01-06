Maryla Rodowicz w Moskwie

Noc Noworoczna na Kanale Pierwszym to najpopularniejszy "sylwester marzeń" w rosyjskiej telewizji. Ostatnia edycja była jubileuszowa – trzydziesta. Z tej okazji organizatorzy przygotowali niespodziankę dla widzów. Mianowicie – oprócz występów na żywo, pokazano również nagrania archiwalne. Były one wmontowane w całe show tak sprawnie, że można było odnieść wrażenie, że występy te zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Rosyjscy widzowie mogli zobaczyć również nieżyjące już gwiazdy estrady, takie jak Josif Kobzon. Dlatego też tegoroczny "sylwester marzeń" zyskał ironiczne miano "koncertu zombie".