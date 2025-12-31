Gadowski: Dlaczego rząd Tuska nie upadł?

Nie należy bawić się w proroka. Jeżeli już ktoś się w to bawi, to może skończyć tak jak ja w tym roku. Otóż na początku 2025 roku przepowiadałem, że rząd Tuska nie wytrzyma tego roku i w przyszłym roku będziemy się już cieszyć lepszym rządem. Jak się okazuje, prowizoryczne konstrukcje słabe, złe trwają najbardziej, a zatem zmuszony jestem połknąć własny język. Napisałem nawet na jednym z tweetów na portalu X, że jeżeli rząd Tuska wytrzyma w 2025 roku, to założę włosiennicę i ukłonie się pani Annie Grodzkiej. Włosiennicę przyjmijcie Państwo, że zakładam symbolicznie, a pani Grodzkiej się kłaniam, pani panu Grodzkiej się kłaniam, bo z natury jestem człowiekiem uprzejmym i grzecznym, a zatem przyjmijcie, że wykonuję to, tą zapowiedź.