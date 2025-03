Media: Korwin i Braun łączą siły. Planują założyć nową partię

Informacje o nowym projekcie podała "Rzeczpospolita". Według gazety, nazwa Kobra pochodzi od połączenia nazwisk Korwin-Mikkego i Brauna. "To robocza nazwa ugrupowania, które mają zamiar stworzyć dwaj byli członkowie Konfederacji. Ta ostatnia powstała w 2019 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, co dobrze odzwierciedlało pozycje Korwin-Mikkego i Brauna w partii. Po wyborach 2023 roku Korwin-Mikke został jednak marginalizowany, co miało miejsce po wyniku, który uznano za rozczarowujący. Za jeden z powodów uznano właśnie Korwin-Mikkego" – czytamy w artykule.

Dziennik informuje, że Konfederacja Korony Polskiej oraz Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN) planują wspólny start w wyborach do Sejmu. Problemem jednak okazał się próg wyborczy dla koalicji, który wynosi 8 proc. „Aby go obejść, ma powstać partia Kobra” – wyjaśnia "Rz".

"Jakie szanse ma Kobra na to, by ukąsić Konfederację? Zwolennicy Grzegorza Brauna uważają, że jego poparcie, które w sondażach prezydenckich mieści się w granicach błędu statystycznego, jest niedoszacowane" – zaznacza gazeta.

Kilka dni temu Grzegorz Braun poinformował o zebraniu podpisów wymaganych do rejestracji kandydatury na urząd prezydenta RP. Jak podkreślił, zbiórka wciąż trwa.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas o 4 kwietnia do godz. 16:00.

Pierwszym oficjalnie zarejestrowanym przez PKW kandydatem na prezydenta został Sławomir Mentzen. Współprzewodniczący Konfederacji już 30 stycznia złożył aż 250 tys. podpisów w PKW.

