Sawicki do Kaczyńskiego w Sejmie: Panie prezesie, co się z panem stało?

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący projektu Tarcza Wschód.

Za uchwałą było 220 posłów, przeciw 171, nikt się nie wstrzymał. Przeciwko głosował cały klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Konfederacji.

Kaczyński: Osłabienie, a może wręcz likwidacja NATO

– To, co jest w tej chwili proponowane, to nic innego, jak uruchomienie dynamiki politycznej, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa największe państwa, nazywa się je niesłusznie mocarstwami – mówił Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej przed głosowaniem.

– Dynamiki, która będzie prowadziła do conajmniej wielkiego osłabienia, a być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi – przekonywał prezes PiS.

Sawicki: Co się z panem stało, panie prezesie?

Po wystąpieniu Kaczyńskiego na mównicę wszedł poseł PSL Marek Sawicki. – Panie premierze Kaczyński. Myślałem, że kwestia bezpieczeństwa państwa nie będzie nas na tej sali dzielić, i że przynajmniej od 30 lat mamy w tej sprawie konsensus – oświadczył.

Przypomniał rok 2006, kiedy Kaczyński był premierem. – Wtedy pan proponował likwidację wspólnej polityki rolnej i przeniesienie tych środków na wspólną armię europejską. To co z panem się stało? Jak pan się zmienił, panie prezesie? – pytał, dodając, że "czas wrócić do tego".

– Pan się uważa za człowieka inteligentnego – powiedział do lidera PiS Sawicki.

Tusk o głosowaniu PiS i Konfederacji: Wybrali hańbę

Wyniki głosowania skomentował w internecie premier Donald Tusk, który przebywa w Brukseli i nie był obecny w Sejmie.

"Mieli do wyboru: poparcie uchwały albo hańbę. Wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy. PiS i Konfederacja ponownie przeciw Tarczy Wschód i europejskiej jedności wobec rosyjskiej agresji" – napisał szef rządu w serwisie społecznościowym X.

Uchwała o bezpieczeństwie Polski. Co przegłosował Sejm?

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie białej księgi w sprawie przyszłości europejskiej obrony. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla konieczność zwiększenia zaangażowania i roli państw europejskich w ramach struktury obronnej NATO" – podkreślili posłowie w uchwale podjętej w czwartek (20 marca).

"Wobec agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej, w tym wojny przeciw Ukrainie oraz destabilizujących działań hybrydowych w stosunku do wielu państw europejskich, niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań mających na celu wzmocnienie obronności Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa, które bierze na siebie szczególne zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej i wschodniej flanki NATO" – czytamy w dokumencie.

Tarcza Wschód "flagowym projektem" UE

Sejm za szczególnie istotny uznał zapis rezolucji dotyczący programu Tarcza Wschód, uważany za flagowy projekt Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony. "Program ten, zakładający budowę infrastruktury wojskowej, umocnień oraz systemów odstraszania na wschodnich granicach Unii Europejskiej, stanowi kluczowy element zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa tej części Europy. Jego realizacja powinna być traktowana priorytetowo na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim" – ocenili posłowie.

Izba stwierdziła, że należy podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia pełnego wsparcia politycznego i finansowego dla programu Tarcza Wschód, intensyfikacji współpracy z partnerami europejskimi i transatlantyckimi w zakresie bezpieczeństwa oraz promowania europejskiej współpracy obronnej, w tym rozwoju wspólnych zdolności militarnych i systemów odstraszania.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że w czasie rosnących napięć na świecie Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, a w naszym narodowym interesie leży wzmacnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wspólnej obrony. Historyczne doświadczenia nakazują nam unikanie osamotnienia w kwestiach bezpieczeństwa. Naszym celem jest zatem umocnienie NATO i wzmocnienie skutecznej współpracy obronnej między jego państwami członkowskimi. Realna współpraca europejska w dziedzinie obronności jest konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom oraz wzmocnić zaufanie i zdolności do wspólnej obrony partnerów po obu stronach Atlantyku" – napisano w uchwale.

