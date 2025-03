Dziś pogrzeb Barbary Skrzypek. Jest prośba do mediów

Uroczystość będzie miała charakter prywatny. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki i inni politycy partii. Barbara Skrzypczak jako wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego była znana niemal wszystkim politykom PiS.

Zmarła 15 marca w wieku 66 lat. Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci był zawał serca.

Pogrzeb Barbary Skrzypek

Ceremonia pożegnania rozpocznie się o godz. 12.15 modlitwą różańcową w Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach (woj. Małopolskie), po której odprawiona zostanie Msza święta pogrzebowa. Zmarła spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że zgodnie z wolą rodziny media proszone są o uszanowanie prywatnego charakteru uroczystości.

Politycy PiS podkreślają, że jej śmierć jest dla ugrupowania ogromną stratą. Jarosław Kaczyński mówił o niej jako o osobie niezwykle oddanej pracy i lojalnej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Skrzypek była postacią dobrze znaną w jego obozie politycznym.

Jarosław Kaczyński: Ofiara śmiertelna demokracji walczącej

Prezydent Andrzej Duda wystosował do premiera Donalda Tuska list, w którym żąda wyjaśnień w sprawie sytuacji w prokuraturze i nagłej śmierci Barbary Skrzypek, do której doszło w trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze.

Jarosław Kaczyński wprost powiedział, że "padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci" oraz, że "mamy w Polsce demokrację walczącą i mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej".

Kaczyński ocenił, że to, co doprowadziło do tragedii, to "osoba pani prokurator Wrzosek". – Jej opinia skrajnej, ogarniętej agresją, i oczywiście w związku z tym całkiem nieobiektywnej osoby, osoby, która mówi o zemście, która smakuje najlepiej na zimno, która w sposób oczywisty nie mogła być w tej sprawie obiektywna. I to właśnie była główna przyczyna – powiedział.

Czytaj też:

Sawicki: W sprawie śledztwa "dwóch wież" wydaje się, że został popełniony błądCzytaj też:

Prokuratura opublikowała protokół z przesłuchania Barbary SkrzypekCzytaj też:

Kaczyński pozwie Kalisza. "Nie ma zgody na taką podłość"