Prawie 300 zł dla emerytów na pokrycie rachunków za energię

Dodatek mogą dostać emeryci i renciści w trudnej sytuacji materialnej. Ryczałt ma związek z rosnącymi cenami energii. Aby móc otrzymywać comiesięczne świadczenie, trzeba spełnić konkretne warunki: – być kombatantem lub inne osobą, która działała na rzecz niepodległości Polski lub była ofiarą represji; – być żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalni węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Świadczenie podlega corocznej waloryzacji w marcu. Wysokość ryczałtu jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od marca 2024 r. świadczenie wynosi 299,82 zł. Jest to kwota netto.

Co istotne, w przypadku śmierci osoby uprawnionej jej bliscy mogą odziedziczyć prawo do ryczałtu energetycznego. Świadczenie jest wypłacane w formie dodatku do emerytury – seniorzy otrzymują je wraz z emeryturą;

Jak uzyskać dodatek?

Aby otrzymywać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek, który jest dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl.

Do wniosku należy dołączyć: – decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców; zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych; – zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie. Gdy pobiera się więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

