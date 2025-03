Seniorzy stracą ponad 800 zł? "Skutek oszustwa rządu"

Nawrocki przekonuje, że w wyniku działań rządu emeryci stracili ponad 800 zł w 2024 roku.

– Słyszeliście takie zdanie: „nic co dane, nie będzie zabrane”? Wiadomo, że to było kłamstwo. Najgorsze jest to, że Donald Tusk uderzył w grupę najsłabszą, w polskich seniorów. Ponad 800 zł stracili seniorzy w zeszłym roku i stracą w 2025 roku, na obcięciu przez Donalda Tuska 14. emerytury. A pamiętacie emerytury podnoszone raptem o kilka złotych? To nie może się powtórzyć. Godna jesień życia to też brak obaw o to, czy do pierwszego – stwierdził Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym w media społecznościowych.

– Dlatego obiecuję od przyszłego roku dwie bardzo ważne zmiany dla naszych emerytów. Waloryzacja emerytur zawsze będzie wyższa od inflacji, minimalna podwyżka 150 zł/miesięcznie. Jesteśmy naszym seniorom winni szacunek i opiekę. Jako prezydent będę ich gwarantem – mówi dalej kandydat na prezydenta.

Sondaż: Polakom żyje się gorzej niż rok temu

Z badania IBRIS wynika, że Polaków dotyka pauperyzacja. 57,5 proc. pytanych wskazało, że ma poczucie, że żyje się gorzej, niż tok temu, a gospodarstwa domowe zbiedniały.

Takich zmian nie odczuwa 29,8 proc. ankietowanych – którzy odpowiedzieli, że żyje im się tak samo, jak przed rokiem. Poprawę sytuacji materialnej dostrzega u siebie 9,3 proc. uczestników ankiety. Pozostali ankietowani byli niezdecydowani.

400 zł dodatkowo do emerytury

Emeryci mogą zyskać nawet 400 zł do emerytury. Trzeba jednak złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi to, by Zakład w tym roku nie pobierał podatku dochodowego od tych świadczeń.

Oba dodatkowe świadczenia wynoszą tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Po marcowej waloryzacji świadczenia te wyniosą 1878,91 zł brutto. Wypłaty na rękę są jednak niższe, ponieważ od obu świadczeń potrąca się składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli jednak roczne dochody seniora nie przekraczają 30 tys. zł, urząd skarbowy zwraca nadpłacony podatek (przy rozliczeniu PIT w kolejnym roku).

Co zrobić, aby uniknąć nadpłaty podatku? Trzeba złożyć wniosek wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł (EPD-21) do ZUS. Dzięki temu emeryt może zaoszczędzić na podatku z obu świadczeń prawie 400 zł.

