"Jak z gangusów robić bohaterów". Brejza o Mateckim

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył zażalenie na areszt tymczasowy wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Prokuratura domagała się przedłużenia aresztu o kolejny miesiąc, do 5 czerwca. Według śledczych, miało to zabezpieczyć prowadzenie śledztwa w prawidłowy sposób.

Polityk przebywa w areszcie w Radomiu. Matecki został zatrzymany przez agentów ABW 7 marca. Sąd zarządził wówczas wobec niego dwumiesięczny areszt tymczasowy. Obrońcy parlamentarzysty złożyli zażalenie na to postanowienie.

W środę (23 kwietnia) warszawski sąd zdecydował, że poseł Dariusz Matecki będzie mógł opuścić areszt za kaucją. Jeśli do 6 maja wpłacone zostanie poręczenie majątkowe w wysokości 500 tys. zł, polityk wyjdzie na wolność.

Brejza: Na Mateckim ciążą bardzo poważne zarzuty

Do sprawy Dariusza Mateckiego odniósł się na antenie Polsat News europoseł KO Krzysztof Brejza.

– My szanujemy decyzję sądu, natomiast na tym człowieku ciążą bardzo poważne zarzuty, tego sąd nie zmienił. Zamienił tylko środek z aresztu, na i tak bardzo poważny jakim jest pół miliona złotych poręczenia – powiedział deputowany do PE.

Polityk tłumaczył, że "bardzo wysoka suma" poręczenia majątkowego "oddaje powagę zarzutów". – Sprawa jest bardzo poważna i bardzo rozwojowa. Na tym etapie sąd taką decyzję podjął – stwierdził Brejza.

Europoseł KO: Z ludzi zamieszanych robi się bohaterów i świętych

Jak zaznaczył Krzysztofa Brejza, "argumentacja prokuratury została podtrzymana".

Europoseł KO powiedział, że "zbliża się pewien etap postępowania przygotowawczego", na którym "akt oskarżenia zostanie skierowany".

Polityk odniósł się również szerzej do narracji PiS dotyczącej sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Jego zdaniem politycy partii Jarosława Kaczyńskiego próbują robić z ludzi zamieszanych w proceder "bohaterów i świętych". – To jest tak jakby wracać do lat 90. i z gangusów robić bohaterów – stwierdził Brejza.

