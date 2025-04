Lis: Lewica ma nadzieję, że nowym papieżem będzie murzyn

Media na całym świecie spekulują, kto zostanie następcą papieża Franciszka. Jednym z głównych faworytów jest Włoch, kard. Pietro Parolin – donosi "La Stampa". Kard. Parolin pełni funkcję Sekretarza Stanu Watykanu od 2013 r. Dziennikarze podkreślają, że jest on doświadczonym dyplomatą i może skutecznie pogodzić obie, liberalną i konserwatywną, frakcje w Kościele.

Kardynał Matteo Zuppi również ma duże szanse na zostanie nowym papieżem. Jest arcybiskupem Bolonii i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. W artykule zauważono, że ma on duże doświadczenie w pracy we wspólnocie Sant'Egidio, a Watykan wierzy, że będzie on w stanie wnieść innowacyjne, pragmatyczne i oparte na dialogu podejście duszpasterskie.

Kard. Sarah chciany przez obie strony sporu?

W polskich mediach społecznościowych dużą sympatią cieszy się 80-letni kard. Robert Sarah, który pochodzi z Gwinei (prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w latach 2014–2021). Jest uważany za konserwatystę i tradycjonalistę, krytyka dorobku Franciszka. Na temat możliwości wyboru czarnoskórego kapłana wypowiedział się publicysta Tomasz Lis.

– Lewica ma nadzieję, że nowym papieżem będzie, bardzo przepraszam murzyn, bo uważają, że dla wielu katolików to by było upokarzające. Ja tego nie podzielam, ale ok, tak uważają. Że będą murzyna całować po rękach – przekonuje Lis na swoim kanale w serwisie YouTube. – Z kolei wielu naszych i nie tylko naszych prawicowców marzy o afroamerykańskim ultrakonserwatywnym papieżu Sarahu. Oni z kolei uważają, ze takie papiestwo wprowadziłoby w konsternację lewicę, która musiałaby za ultrakonserwatyzm potępiać osobę jak mówił Lech Wałęsa, osobę czarnoskórą. Czyli robić coś, czego na ogół nie robią – stwierdził były naczelny "Newsweeka".

