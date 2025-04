Pożegnanie Franciszka. Wielka fala wiernych napływa do Watykanu

Bazylika św. Piotra pozostała otwarta dłużej niż planowano w czwartek wieczorem. Żałobnicy mogli pożegnać papieża, który zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, do wpół do drugiej nad ranem. Bazylika została również otwarta wcześniej niż planowano, o godz. 5:40 zamiast o godz. 7 rano. Według Watykanu, do trumny w Bazylice św. Piotra przybyło do tej pory 128 000 osób.

Żałobnicy żegnają papieża Franciszka

Noc wcześniej, ze środy na czwartek, Bazylika Świętego Piotra była również otwarta do wczesnych godzin porannych, aby umożliwić wszystkim żałobnikom osobiste pożegnanie z papieżem Franciszkiem. Ciało zmarłego biskupa Rzymu spoczywa przed głównym ołtarzem, otoczone przez Gwardię Szwajcarską i płonącym paschałem, który symbolizuje światło zmartwychwstania.

Fakt, że zmarli papieże są chowani w Bazylice św. Piotra, a ich ciała są wystawiane na widok publiczny, jest nieprzerwaną tradycją Kościoła. Franciszek zarządził pewne uproszczenia w ceremonii pogrzebowej dla siebie i kolejnych papieży. Jego ciało nie jest już składane na katafalku, ale w trumnie, w której zostanie pochowany. Ma na sobie beżową mitrę biskupią, prosty czerwony ornat z paliuszem, wełnianą stułę, która symbolizuje komunię papieża z Kościołem powszechnym, czarne buty na stopach i różaniec w dłoni.

Pogrzeb w sobotę

W piątek wieczorem trumna zostaje zamknięta. W sobotę rano na placu Świętego Piotra odbędzie się uroczyste requiem, po którym doczesne szczątki papieża Franciszka zostaną przewiezione do papieskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie w pochówku weźmie udział tylko kilkadziesiąt osób.

Czytaj też:

Muzułmanie z Pakistanu: Franciszek był żywym głosem pojednaniaCzytaj też:

Przedstawicielka Putina pojedzie na pogrzeb Franciszka