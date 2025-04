Muzułmanie z Pakistanu: Franciszek był żywym głosem pojednania

Spotkanie zorganizowano 22 kwietnia. Jego inicjatorem był ks. Asif Sardara, wikariusz generalny archidiecezji Lahore. Jak informuje agencja Fides, na wieść o śmierci papieża Franciszka kościoły w Pakistanie wypełniły się wiernymi, którzy rozpoczęli nieustanną modlitwę. Do biskupów, księży, zakonników, ale także do zwykłych wiernych wysłano depesze kondolencyjne. Nadchodziły one od przywódców muzułmańskich, imamów i władz cywilnych, ale także od zwykłych muzułmańskich wiernych. Chcieli oni okazać chrześcijanom, swoim sąsiadom, solidarność i bliskość po stracie Duszpasterza, który odcisnął piętno w sercu każdego.

Apostoł dialogu

Przywódcy muzułmańscy w Pakistanie wspominali Franciszka z wdzięcznością jako apostoła dialogu między religiami, który pragnął budowania pokojowych relacji i rozładowania nienawiści i nietolerancji.

Przywódcy religijni z Pakistanu ogłosili, że dokument o braterstwie ludzi na rzecz pokoju na świecie i wspólnego współistnienia, znany również jako „Deklaracja z Abu Zabi”, pozostanie kamieniem milowym w stosunkach Kościoła z islamem. Podpisany 4 lutego 2019 r. przez papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Azhar tekst ten pozostaje „potężnym zaproszeniem do ponownego odkrycia siebie jako braci, aby wspólnie promować sprawiedliwość i pokój, gwarantując prawa człowieka i wolność religijną” – przypomnieli pakistańscy przywódcy religijni. Dodali, że stanowi on „dziedzictwo, które zawsze będziemy nosić w naszych sercach”.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o godz. 10:00 na placu przed Bazyliką św. Piotra. Po mszy trumna z ciałem Franciszka zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

