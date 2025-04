Przedstawicielka Putina pojedzie na pogrzeb Franciszka

Zgodnie z oświadczeniem władz Kremla, decyzja ta została podjęta przez prezydenta Władimira Putina.

Udział Putina w nabożeństwie żałobnym był uważany za niemożliwy tylko dlatego, że istnieje nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Sąd w Hadze wydał go w marcu 2023 roku. Są bowiem podstawy, aby sądzić, iż prezydent rosyjskiego państwa ponosi odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. Chodzi m.in. o bezprawne deportacje dzieci z Ukrainy do Rosji.

Putin uznaniem mówił o papieżu Franciszka we wtorek w Moskwie podczas spotkania z prawosławnymi patriarchami Rosji i Serbii. Powiedział, że Franciszek „był dobrze nastawiony do Rosji”. Putin przypisał latynoamerykańskiemu pochodzeniu zmarłego papieża to, że „szczególnie pielęgnował stosunki z Rosją”. Franciszek przyjął go na prywatnych audiencjach w Watykanie w 2013, 2015 i 2019 roku.

Wiadomo, kto będzie reprezentował polski rząd na pogrzebie papieża

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że będzie reprezentował rząd na pogrzebie papieża Franciszka. Kosiniak-Kamysz powiedział w czwartek w TVN24, że weźmie udział w uroczystości pogrzebowej w Watykanie wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą. – Będziemy razem na pogrzebie Ojca Świętego Franciszka – dodał.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o godz. 10:00 na placu przed Bazyliką św. Piotra. Po mszy trumna z ciałem Franciszka zostanie przewieziona do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

Premier Donald Tusk powiedział w środę dziennikarzom w Sejmie, że udzielił kontrasygnaty pod rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy wprowadzającym żałobę narodową w dniu pogrzebu papieża. – Wiem, że wokół tego jest sporo emocji. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Mówię zupełnie szczerze. Trudno, żeby premier polemizował z prezydentem, kiedy ten postanawia o żałobie narodowej – stwierdził Tusk.

Podkreślił, że żałoba "nie jest restrykcyjna". – Są tam zalecenia. Mam nadzieję, że nie spowoduje to jakichś strat, czy istotnych zaburzeń – dodał. Zaznaczył, że ze względu na żałobę konieczne było przesunięcie koncertu z okazji obchodów 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego.

