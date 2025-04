Ci kardynałowie nie wezmą udziału w konklawe. Podali ten sam powód

Co najmniej dwóch kardynałów nie będzie mogło przyjechać do Rzymu, by uczestniczyć w pogrzebie Franciszka oraz w wyborze nowego papieża.

Już w dniu śmierci papieża Franciszka emerytowany arcybiskup Sarajewa, 79-letni kard. Vinko Puljić powiedział chorwackiej gazecie "Vecernji list", że nie będzie mógł pojechać do Rzymu z przyczyn zdrowotnych. W konklawe nie weźmie również udziału hiszpański kardynał, 79-letni Antonio Canizares Llovera. Rozgłośnia Cope, oficjalny nadawca Konferencji Biskupów Hiszpanii, poinformowała, że były arcybiskup Walencji odwołał swój udział z powodu stanu zdrowia. Jego nieobecność spowoduje, że liczba kardynałów z Hiszpanii uczestniczących w wyborze nowego papieża zmniejszy się do pięciu. Będą to urzędujący arcybiskup Madrytu Jose Cobo Cano (59 lat), jego poprzednik na urzędzie Carlos Osoro Sierra (79 lat), arcybiskup Barcelony Juan Jose Omella Omella (79) oraz kard. Angel Fernandez Artime (64) z Kurii Rzymskiej, były przełożony generalny salezjanów Don Bosco. Hiszpanem jest również zakonnik i arcybiskup Rabatu w Maroku, 72-letni kard. Cristobal Lopez Romero, ale oficjalnie jest zaliczany do Maroka. Konklawe. Niewyjaśniony udział kard. Becciu Nie został jeszcze ostatecznie przesądzony ewentualny udział w wyborze papieża byłego kardynała Kurii, Włocha Giovanniego Becciu (76 lat). Papież Franciszek odsunął w 2020 r. Sardyńczyka z urzędu substytuta w związku ze skandalem finansowym w Watykanie. Utracił on "prawa związane z godnością kardynalską" i od tego czasu nie figuruje już w oficjalnych statystykach Watykanu. Do udziału w konklawe mają prawo kardynałowie, którzy nie ukończyli jeszcze 80 lat. Aktualnie na tej liście jest ich 135, w tym czterech z Polski: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś. Nie żyje papież Franciszek. Watykan szykuje się do pogrzebu Papież Franciszek zmarł niespodziewanie w Poniedziałek Wielkanocny w Domu św. Marty, w którym mieszkał. Przyczyną śmierci 88-letniego Jorge Mario Bergoglio był udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Czytaj też:

