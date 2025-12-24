Życzenia świąteczne od redakcji "Do Rzeczy"

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki wraz z całym zespołem składają najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Błogosławieństwa Bożego Dzieciątka i wielu radosnych, świątecznych spotkań, pełnych miłości i nadziei życzy redakcja "Do Rzeczy".
Życzenia od Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza:
Życzenia od kanału YT Do Rzeczy:
Życzenia i kolęda z 2024 roku:
Kolęda z 2021 roku:
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.
Źródło: DoRzeczy.pl