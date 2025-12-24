Życzenia świąteczne od redakcji "Do Rzeczy"
Życzenia świąteczne od redakcji "Do Rzeczy"

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki wraz z całym zespołem składają najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Błogosławieństwa Bożego Dzieciątka i wielu radosnych, świątecznych spotkań, pełnych miłości i nadziei życzy redakcja "Do Rzeczy".

Życzenia od Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza:

Życzenia od kanału YT Do Rzeczy:

Życzenia i kolęda z 2024 roku:

Kolęda z 2021 roku:

