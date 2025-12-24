Ministerstwo przypomina. Wystarczy prosta procedura i święta będą spokojne

Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe, są zobowiązane do weryfikacji statusu numeru PESEL przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, zastrzeżony PESEL gwarantuje, że wniosek zostanie dokładnie sprawdzony pod kątem tożsamości osoby składającej go, co znacznie zmniejsza ryzyko wyłudzeń.

Resort przypomina, że wszyscy ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni poważnie zastanowić się nad zastrzeżeniem numeru PESEL. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że nasze dane będą bezpieczne, a cyberoszuści nie wyłudzą na nie np. kredytu.

Procedura zastrzeżenia numeru PESEL jest nie tylko bardzo szybka, ale także bezpłatna. Jest ona dostępna w aplikacji mObywatel lub na portalu internetowym mobywatel.gov.pl. Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy dostępu do internetu, zastrzeżenie numeru PESEL jest również możliwe osobiście. Wystarczy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Każdy, kto chce chronić swoje dane, może z niej skorzystać.

Co ważne, zastrzeżenie PESEL nie jest działaniem nieodwracalnym. W przypadku potrzeby, np. przy zaciąganiu kredytu, można łatwo cofnąć zastrzeżenie, a następnie ponownie je aktywować. Elektronicznie można nawet ustawić datę i godzinę automatycznego ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

Cyberoszuści działają

Liczba prób wyłudzeń kredytów w Polsce rośnie i osiąga nowe rekordy. Według danych opracowanych przez Związek Banków Polskich, w I kwartale 2024 roku zarejestrowano 3 069 takich przypadków, co stanowi wzrost o 12 proc. względem IV kwartału 2023 roku (2 739 prób). Oznacza to, że średnio co 40 minut ktoś posługiwał się skradzioną tożsamością, by próbować wyłudzić pieniądze z banku. Najwięcej incydentów odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

