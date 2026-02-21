CBA u posła KO. Chodzi o finansowanie kampanii

Prokuratura Okręgowa w Legnicy poinformowała w opublikowanym w piątek komunikacie o prowadzonym przez siebie śledztwie w sprawie dotyczącej dokonanego w okresie od 2022 r. do lutego 2024 r. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – urzędnika samorządowego – w związku z wpływaniem na postępowania administracyjne i decyzje środowiskowe w zakresie planowanych inwestycji w gminie Kotla, czym działano na szkodę interesu publicznego. Jak przekazano, jednym z wątków postępowania jest także podejrzenie popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i obowiązkom podatkowym przez osoby objęte niniejszym śledztwem, m.in. w związku z finansowaniem i rozliczaniem kampanii wyborczej do Sejmu RP w 2023 roku przez jednego z kandydatów.

"W związku z trwającym od maja 2025 r. postępowaniem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – Delegatura we Wrocławiu, w dniu 19 lutego 2026 r. u szeregu wytypowanych podmiotów, przeprowadzone zostały czynności zabezpieczenia dokumentów związanych z prowadzonym śledztwem" – czytamy.

Prokuratura zaznaczyła, że śledztwo prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów.

CBA w mieszkaniu Łukasza Horbatowskiego. Poseł KO potwierdza

Śledczy nie ujawniły więcej informacji w tej sprawie, powołując się na dobro prowadzonego postępowania. Do szczegółów dokonanych czynności dotarły jednak media. Z ich ustaleń wynika, że w sprawie tej funkcjonariusze CBA pojawili się również u posła Koalicji Obywatelskiej Łukasza Horbatowskiego. W okresie obejmującym śledztwo był on wójtem gminy Kotla. Doniesienia te potwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" sam zainteresowany.

– CBA było wczoraj u mnie w mieszkaniu. Od początku w pełni współpracuję z organami prowadzącymi to postępowanie. Udostępniłem materiały, które chcieli – powiedział w rozmowie z gazetą Horbatowski. Parlamentarzysta podkreślił jednocześnie, że "jeżeli chodzi o rozliczanie kampanii wyborczej, wszystkie związane z jej finansowaniem dokumenty zostały ujęte w końcowym rozliczeniu finansowym i przejęte przez właściwe organy w związku z obowiązującymi przepisami".

Nie jedyne przeszukanie. U kogo jeszcze pojawiły się służby?

Okazuje się, że w ramach przeprowadzonych czynności, przeszukania przeprowadzono także w mieszkaniu staroty głogowskiego Michała Wnuka, który w 2023 roku był szefem kampanii wyborczej Horbatowskiego oraz u pełnomocnika finansowego kampanii. Funkcjonariusze pojawili się ponadto w redakcji lokalnej gazety "Głos Głogowa" i w siedzibie urzędu gminy.

Czytaj też:

Afera w Straży Pożarnej. PSP odpiera zarzuty byłego komendantaCzytaj też:

Europoseł PiS ukarany. "Decyzję podjął osobiście Kaczyński"Czytaj też:

"Coś tu jest nie tak". Ambasador Niemiec w Sejmie pilnował SAFE?