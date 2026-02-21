"Największy system inwigilacyjny w Polsce". Konfederacja bije na alarm

Konfederacja we wpisie na platformie X podkreśla, że „od kwietnia 2026 roku wjazd do Strefy Czystego Transportu w Warszawie przestanie być kontrolowany wyrywkowo”.

„Miasto uruchamia system kamer przy głównych wjazdach do strefy. Urządzenia będą odczytywać tablice rejestracyjne i automatycznie sprawdzać, czy pojazd spełnia wymagane normy emisji spalin. Każdy przejazd zostanie zapisany w systemie Rafała Trzaskowskiego!” – czytamy.

Partia dodaje, ze kamery nie będą samodzielnie nakładać mandatów. „Ich rolą jest identyfikacja pojazdów niespełniających wymogów oraz przekazywanie informacji do policji i straży miejskiej, które mają kompetencje do wystawiania kar. System będzie również zliczał tzw. wjazdy okazjonalne” – wskazano we wpisie.

Konfederacja podkreśliła, że kierowcy aut niespełniających norm mogą wjechać do strefy cztery razy w roku bez sankcji. „Piąty wjazd w tym samym roku kalendarzowym będzie już podstawą do ukarania mandatem. Oznacza to, że nawet pojedyncze przejazdy do centrum będą rejestrowane i wliczane do limitu” – dodano.

„Warszawska SCT wchodzi w etap pełnej cyfrowej ewidencji ruchu. Dla kierowców oznacza to koniec przypadkowych kontroli i początek stałego monitorowania każdego wjazdu do centrum. Oznacza to również, że warszawski system będzie de facto monitorował naszą lokalizację” – wskazała Konfederacja.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Strefa Czystego Transportu w Warszawie obowiązuje od 1 lipca 2024 roku. Jest to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Do SCT nie wjadą auta z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 oraz samochody z silnikiem diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy Euro 4.

Od wymogów przewidziane są wyjątki. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich są mieszkańcy stolicy (osoby zameldowane) rozliczający w niej podatki. Seniorzy (ukończone 70 lat do 31 grudnia 2023 roku) i osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) zostali zwolnieni bezterminowo, co potwierdza specjalna nalepka (takie osoby nie muszą być mieszkańcami Warszawy i rozliczać w niej podatków).

SCT w Warszawie obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic: Wolę, Żoliborz, Mokotów, a także prawobrzeżne rejony Pragi-Północ i Pragi-Południe.

