Mieszkańcy przeciwko Strefie Czystego Transportu. Dwa protesty

Jak podaje RMF24, pierwszy z protestów odbędzie się w godzinach 10:00–12:00 przed siedzibą Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy ul. Centralnej. "Demonstracja ma być wyrazem sprzeciwu wobec – jak podkreślają inicjatorzy – pomijania głosu mieszkańców, rad dzielnic oraz gmin sąsiadujących z Krakowem w procesie wprowadzania SCT" – czytamy.

Tego samego dnia o godzinie 12:00 rozpocznie się kolejna pikieta, tym razem przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Ten protest organizuje z kolei koalicja grup społecznych, które organizują się głównie w mediach społecznościowych.

Sąd zajmie się Strefą Czystego Transportu

"Spotykamy się mimo mrozu i niesprzyjających warunków, bo sprawa dotyczy realnego życia tysięcy ludzi. Nie stoi za nami żadna partia polityczna. To oddolna inicjatywa krakowian, wspierana przez mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników, rodziny i wszystkich tych, których SCT już dziś wyklucza – lub zrobi to w najbliższym czasie" – tłumacza inicjatorzy akcji.

Strefa Czystego Transportu zaczęła działać w Krakowie 1 stycznia 2026 r. Jej utworzeniem zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Już na 14 stycznia zaplanowane rozpatrzenie skargi ws. uchwały wprowadzającej SCT w dawnej stolicy Polski.

SCT w Warszawie. Pierwszy mandat w grudniu

Z kolei warszawska straż miejska wystawiła na początku grudnia ub. r. pierwszy mandat w obszarze objętym Strefą Czystego Transportu. Wiadomo, za co ukarano kierowcę.

Jak dowiedział się reporter RMF MAXX, straż miejska w Warszawie ukarała kierowcę, który w tym roku wjechał w obszar z ograniczonym ruchem już ponad cztery razy. Tym samym jest to pierwszy mandat w stołecznej Strefie Czystego Transportu.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości przewidzianej prawem. Chodzi o art. 96c Kodeksu wykroczeń. Dotyczy on nieprzestrzegania zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu, za co grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Ten przepis wszedł w życie 4 czerwca 2025 r., wprowadzając sankcję za naruszenie tego typu ograniczeń drogowych.

Czytaj też:

Krakowski cyrk SCTCzytaj też:

Miszalski zostanie odwołany? Konfederacja rozważa włączenie się w akcję