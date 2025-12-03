Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Pierwszy kierowca ukarany mandatem

Jak dowiedział się reporter RMF MAXX, straż miejska w Warszawie ukarała kierowcę, który w tym roku wjechał w obszar z ograniczonym ruchem już ponad cztery razy. Tym samym jest to pierwszy mandat w stołecznej Strefie Czystego Transportu.

– Część osób robi to świadomie, bo musi. Część osób twierdzi, że nie słyszała, nie wiedziała pomimo oznakowań, które są dość czytelne, a przepisy są dość jasne – powiedział komendant warszawskiej straży miejskiej Zbigniew Włodarczyk.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości przewidzianej prawem. Chodzi o art. 96c Kodeksu wykroczeń. Dotyczy on nieprzestrzegania zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu, za co grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Ten przepis wszedł w życie 4 czerwca 2025 r., wprowadzając sankcję za naruszenie tego typu ograniczeń drogowych.

Warszawa. Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie obowiązuje od 1 lipca 2024 r. Jest to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Do SCT nie wjadą auta z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 oraz samochody z silnikiem diesla (w tym LPG) starsze niż 19 lat lub niespełniające normy Euro 4.

Od wymogów przewidziane są wyjątki. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich są mieszkańcy stolicy (osoby zameldowane) rozliczający w niej podatki. Seniorzy (ukończone 70 lat do 31 grudnia 2023 r.) i osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) zostali zwolnieni bezterminowo, co potwierdza specjalna nalepka (takie osoby nie muszą być mieszkańcami Warszawy i rozliczać w niej podatków).

SCT w Warszawie obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic: Wolę, Żoliborz, Mokotów, a także prawobrzeżne rejony Pragi-Północ i Pragi-Południe.

Czytaj też:

Pijany wójt spowodował kolizję i uciekł. To ojciec znanej aktorkiCzytaj też:

Więcej aut elektrycznych w Polsce. Gigantyczny wzrost