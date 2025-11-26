Więcej aut elektrycznych w Polsce. Gigantyczny wzrost

Raport został przygotowany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz Otomoto. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w październiku br. wyniósł rekordowe 9,1 proc.

"Na koniec października 2025 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 117 948 szt. Park osobowych BEV składał się z 107 718 sztuk (+58 proc. r/r), a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 4 811 sztuk (wzrosła o 319 proc. r/r). Na koniec października 2025 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 10 230 szt. (+36 proc. r/r). Park osobowych, wodorowych FCEV liczył 522 sztuk (+105 proc. r/r)" – czytamy w komunikacie.

Najpopularniejszymi nowymi osobowymi modelami BEV w październiku 2025 r. były BYD Dolphin Surf (422 zarejestrowane sztuki), Audi Q4 e-tron (252 sztuki) oraz Leapmotor T03 (334 sztuki). Na podium wśród marek znalazły się Audi, BYD oraz BMW. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w październiku 2025 r. wyniósł 9,1 proc., co stanowi kolejny z rzędu rekord na polskim rynku elektromobilności, wskazano w informacji.

Tyle używanych aut elektrycznych wystawiono na sprzedaż

"PEVO Index" obejmuje również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w Polsce.

"Pod koniec października 2025 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu Otomoto wynosiła 4 277. To spadek o 8 proc. r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych utrzymuje się na poziomie 1 proc. Takie oferty odpowiadały w październiku za 1,4 proc. wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu Otomoto" – czytamy dalej.

Najpopularniejszymi pod względem podaży modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Tesla Model 3 (231 ogłoszeń w październiku 2025 r. ze średnią ceną 108 183 zł), Nissan Leaf (228 ogłoszeń ze średnią ceną 54 519 zł) oraz BMW i3 (148 ogłoszeń ze średnią ceną 65 342 zł).

Polish EV Outlook to coroczna analiza rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, przygotowywana przez PSPA od 5 lat. Dzięki współpracy PSPA, IBRM Samar oraz Otomoto powstał PEVO Index – cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja Polish EV Outlook, zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane uwzględnione w pełnej wersji raportu.

