Pękła potęga Volkswagena

Legendarną fabrykę otwarto w Dreźnie wiosną 2022 r. Była oczkiem w głowie ówczesnego prezesa koncernu Volkswagen Group Ferdinanda Karla Piëcha, który chciał pokazać, że Volkswagen to nie tylko auta dla ludu, lecz także dla elit. Szklane ściany. Piękna drewniana podłoga. Pracownicy ubrani w białe kitle.