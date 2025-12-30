Kaczyński: Kolejny raz rząd Tuska oszukuje polskie społeczeństwo

30 grudnia około 10 rozpoczął się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur. Przedsięwzięcie nie zakłada blokowania dróg. Będzie polegało na tym, że przy drogach krajowych, trasach o dużym natężeniu ruchu, a także na wiaduktach zostaną rozmieszone oflagowane ciągniki i maszyny rolnicze. Celem akcji będzie pokazanie sprzeciwu wobec planów podpisania przez Unię Europejską umowy handlowej z państwami Ameryki Południowej. Manifestacje zaplanowano już w ponad 120 miejscach.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził poparcie dla protestujących rolników.

"Kolejny raz rząd Tuska oszukuje polskie społeczeństwo, nie robiąc nic, by tę umowę zablokować. Lekceważy głos polskiej wsi. Igra ze zdrowiem konsumentów, narażając ich na choroby. Rolnicy protestują w interesie nas wszystkich! Tu chodzi zarówno o zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe naszych rodzin, jak i o przyszłość krajowego rolnictwa. Wspierajmy rolników! #StopMercosur" – napisał Kaczyński.

Umowa z Mercosur coraz bliżej

W poniedziałek 22 grudnia miała zapaść kluczowa decyzja w sprawie umowy z Mercosur. Na agendzie posiedzenia ambasadorów Unii Europejskiej znalazło się głosowanie w sprawie klauzul chroniących unijnych rolników przed nadmiernym importem z krajów Mercosur. Najnowsza propozycja nie uwzględnia m.in. zgłaszanego przez Polskę postulatu "wzajemności", mającego zagwarantować, że produkty z Ameryki Południowej muszą spełniać unijne normy dotyczące pestycydów i antybiotyków.

Jak informowała korespondentka RMF w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, posiedzenie ambasadorów państw Unii Europejskiej, podczas którego mieli podjąć decyzję w sprawie klauzul chroniących rolników przed nadmiernym importem z krajów Mercosur, zostało przełożone na styczeń.

