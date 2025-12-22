Zmiana planów ws. umowy z Mercosur. "Poddali się"

Unijni prawodawcy wynegocjowali ostateczny kształt klauzuli ochronnej do umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosur. Chodzi o mechanizm, który pozwoli UE na szybką reakcję w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów Ameryki Południowej. Procedura ta będzie mogła być uruchamiany, gdy ceny tzw. produktów wrażliwych spadną o 8 proc.

W poniedziałek 22 grudnia miała zapaść kluczowa decyzja w sprawie umowy z Mercosur. Na agendzie posiedzenia ambasadorów Unii Europejskiej znalazło się głosowanie w sprawie klauzul chroniących unijnych rolników przed nadmiernym importem z krajów Mercosur. Najnowsza propozycja nie uwzględnia m.in. zgłaszanego przez Polskę postulatu "wzajemności", mającego zagwarantować, że produkty z Ameryki Południowej muszą spełniać unijne normy dotyczące pestycydów i antybiotyków.

Kolejny zwrot ws. umowy z Mercosur

Jak podała korespondentka RMF w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, posiedzenie ambasadorów państw Unii Europejskiej, podczas którego mieli podjąć decyzję w sprawie klauzul chroniących rolników przed nadmiernym importem z krajów Mercosur, zostało przełożone na styczeń.

Sprawą na początku stycznia zajmie się nowa cypryjska prezydencja. "Duńczycy w tej kwestii się poddali, chociaż początkowo mocno sprawę forsowali. To już drugi raz, gdy przesunięto głosowanie w sprawie klauzul. Pierwszy raz w piątek w wyniku starań Polski, Włoch i Francji, które uznały, że klauzule są niewystarczające" – czytamy na RMF 24.

Umowa Unia Europejska – Mercosur

Umowa z Mercosur to umowa handlowa między Unią Europejską a krajami Mercosur (Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj). Umowa ma na celu zniesienie ceł i barier handlowych w wymianie towarów i usług. Na jej zawarciu zależy przede wszystkim Niemcom.

Umowa szeroko otworzy Europę na import tańszej żywności z Ameryki Południowej, co osłabi konkurencyjność – a może nawet rentowność – rodzimych gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że żywność z Ameryki Południowej nie jest objęta rozmaitymi wymogami, które Unia Europejska nałożyła na lokalnych rolników.

