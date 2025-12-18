W czwartek rano w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Jego najważniejszym tematem jest finansowanie Ukrainy na następne dwa lata. Choć nie ma tego na agendzie, wiadomo, że unijni liderzy będą też omawiać kwestię podpisania i ratyfikacji umowy handlowej z krajami Mercosur.

Do stolicy Belgii zjechali się rolnicy niemal z całej Europy, aby protestować przeciwko umowie Unii Europejskiej z Mercosur. W manifestacji uczestniczy około 10 tys. osób, w tym kilkusetosobowa grupa z Polski. Na ulicach pojawiło się prawie tysiąc traktorów.

Na placu Luksemburskim w centrum Brukseli doszło do starć z policją. W kilku miejscach pojawiły się płonące stosy opon. W kierunku policjantów poleciały m.in. kamienie, ziemniaki i buraki. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i pieprzowego oraz armatek wodnych – relacjonował portal Brussels Times.

Mocne słowa Szydło

"Na ulicach Brukseli policja pacyfikuje rolników, którzy przyjechali protestować w obronie europejskiego rolnictwa. Równocześnie w gmachu Rady Europejskiej kanclerz Niemiec (wspierany przez Komisję Europejską) próbuje zmusić Unię do przyjęcia szkodliwej umowy z Mercosur" – napisała na platformie X eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

"Unia Europejska jest na dramatycznym zakręcie swojej historii" – stwierdziła była premier.

twitter

Co z Mercosur?

W środę unijni prawodawcy wynegocjowali ostateczny kształt klauzuli ochronnej do umowy handlowej UE z Mercosur. Chodzi o mechanizm, który pozwoli Unii na szybką reakcję w razie spadku cen produktów takich jak wołowina i jaja wskutek importu z krajów Ameryki Południowej. Procedura ta będzie mogła być uruchamiany, gdy ceny tzw. produktów wrażliwych spadną o 8 proc.

Na sobotę planowany jest szczyt przywódców państw Mercosuru w Brazylii, na którym ma być podpisana umowa handlowa. W wydarzeniu udział weźmie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jednak wcześniej ostateczną zgodę muszą wyrazić państwa członkowskie UE. Do głosowania w tej sprawie ma dojść w piątek.

Przeciwko umowie z Mercosur opowiadają się Polska oraz Francja. Jednak aby zablokować zatwierdzenie dokumentu, potrzebne są jeszcze dwa państwa. Jednym z nich mogą być Włochy. Premier Giorgia Meloni stwierdziła w środę w PE, że "konieczny jest pakiet dodatkowych kroków na rzecz ochrony rolnictwa".

Czytaj też:

Nowe informacje ws. umowy z Mercosur. Jest ważne porozumienie