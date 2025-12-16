Lisicki: Morawiecki zajmie miejsce Hołowni? Ziemkiewicz: Może powstaje nowe centrum?

W piątek odbyło się spotkanie władz PiS, które miało zażegnać trwający w partii konflikt. Skonfliktowana jest zwłaszcza frakcja byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz frakcja skupiona wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Tak się jednak nie stało, bo na spotkaniu nie był obecny Mateusz Morawiecki, który był na Podkarpaciu.

Konflikt między byłym premierem a politykami PiS trwa. Morawiecki został skrytykowany przez Jacka Kurskiego, który w obszernym wpisie w mediach społecznościowych ostro zrecenzował działania wiceprezesa PiS. Tymczasem Morawiecki, goszcząc na antenie Telewizji Republika, przedstawił propozycję rozwiązania konfliktu. Jak wskazał, w partii powinien powstać specjalny zespół, na kształt sztabu wyborczego, który reprezentowałby wszystkie nurty w Prawie i Sprawiedliwości.