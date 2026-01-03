"Seria niegodnych i szkodliwych ataków". Grupa intelektualistów staje w obronie Morawieckiego

W PiS trwa wewnętrzny konflikt między frakcją byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz grupą skupiona wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Politycy wymieniają między sobą oskarżenia o wyborczą porażkę z 2023 roku.

Apel w obronie Morawieckiego

Tymczasem grupa działaczy niepodległościowych wystosowała apel o zaprzestanie atakowania byłego premiera. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. Adam Borowski, Andrzej Gwiazda oraz Joanna Duda-Gwiazda, prof. Andrzej Zybertowicz, Bronisław Wildstein, prof. Andrzej Nowak, prof. Jan Żaryn czy prof. Wojciech Roszkowski.

"W końcu ubiegłego roku miała miejsce seria niegodnych i szkodliwych ataków wymierzonych w Pana Mateusza Morawieckiego. Jest to zdarzenie o tyle szczególne, że w tych atakach sprzymierzyły się siły obozu rządowego, konkurencyjnych partii politycznych, a także reprezentantów jego własnej partii. I o tyle szkodliwe, że jest to próba niszczenia polityka, który zdecydowanie wybija się ponad przeciętność w polskiej klasie politycznej rozumieniem gwałtownie zachodzących w świecie przemian, profesjonalizmem, wiedzą, doświadczeniem i patriotyczną postawą" – czytamy.

Autorzy apelu przypomnieli, że Morawiecki sprawował urząd szefa rządu w czasach kryzysów: pandemii COVID-19, kryzysu energetycznego, wojny na Ukrainie oraz okresie, kiedy polityka Unii Europejskiej wobec Polski była nieprzyjazna. Mimo tych trudności, Morawiecki "wydatnie przyczynił się do cywilizacyjnego, historycznego i materialnego awansu Polski", a teraz jest "celem brutalnej kampanii oszczerstw i fałszywych narracji". Ataki na byłego premiera mają, zdaniem sygnatariuszy, osłabić Prawo i Sprawiedliwość.

Osłabianie PiS

Autorzy wskazują, że o ile ataki ze strony koalicji rządowej "nie są jednak krzywdą największą". Znacznie bardziej bulwersujące dla nich są taki ze strony "członków tego samego politycznego obozu".

"W tych atakach chodzi najwyraźniej o chęć wzmocnienia własnej pozycji w partii, bez baczenia na to, że dzieje się to kosztem osłabienia Prawa i Sprawiedliwości oraz kosztem zwiększenia ryzyka przegranej w wyborach. A to w konsekwencji wiąże się z ryzykiem zmniejszenia bądź utraty szans rozwojowych Polski (...)" – napisano.

"Wobec tej bezwstydnej próby pozbycia się z polskiej polityki jednej z najzdolniejszych i najbardziej obiecujących postaci, wobec faktu, że tak różne siły sprzymierzyły się w niegodnych atakach – jako osoby reprezentujące różne organizacje i nurty ruchu niepodległościowego i patriotycznego – czujemy się w obowiązku zabrać głos w obronie dobrego imienia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i zdecydowanie potępić wymierzoną w niego kampanię oszczerstw i pomówień" – dodano.

