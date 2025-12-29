"Recepta na przyszłość". Morawiecki znalazł przepis na sukces PiS?

Mateusz Morawiecki był gościem programu "Polityczny WF". Były premier mówił o szansach Prawa i Sprawiedliwości na powrót do władzy. Wskazywał, że partia powinna postawić na przekaz podobny do tego, który zapewnił sukces Karolowi Nawrockiemu w wyborach prezydenckich.

– Myślę, że jak popatrzymy sobie na kampanię pana prezydenta, to zobaczymy, jakie główne tematy wówczas dominowały. Był to rozwój. Były to inwestycje. Pan prezydent zresztą uzyskał ogromne poparcie młodych ludzi, ku zdumieniu establishmentu warszawskiego. To były tematy związane z rozwojem, z polityką międzynarodową i oczywiście też z bezpieczeństwem – powiedział.

Morawiecki: Recepta na przyszłość

Morawiecki podkreślił, że kwestie światopoglądowe nie były istotnymi w trakcie kampanii prezydenckiej. Tak też prawdopodobnie będzie podczas wyborów parlamentarnych za dwa lata. Kwestie rozwoju, dobrobytu i inwestycji powinny być, zdaniem byłego premiera, "receptą na przyszłość".

– To znaczy, jakie mamy plany w dziedzinie mieszkalnictwa, jakie w obszarze służby zdrowia – pokazaliśmy coś tutaj, nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście nie było idealnie, ale pokazaliśmy, że kolejki do lekarzy mogą się skracać, a teraz z powrotem się wydłużają. Pokazaliśmy, że mieszkań można budować o 80 tysięcy rocznie więcej niż w czasach naszych poprzedników. Teraz znowu spada liczba budowanych mieszkań – powiedział.

Były premier liderem?

Morawiecki przekonywał, że gdy był twarzą kampanii wyborczej z 2019 roku, wtedy PiS osiągało świetne wyniki. Znów odwołał się do działań sztabu Nawrockiego.

– Ja dość dobrze identyfikuję problemy współczesności i staram się chwytać to, co jest dla Polaków ważne. Pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat wówczas (...) łowił, że się tak wyrażę, szukał wyborców wszędzie i wygrał dzięki szerokiemu spektrum poparcia – powiedział.

– Kiedy ja byłem twarzą kampanii w 2019 roku wygrywaliśmy, mieliśmy rekordowe wyniki wówczas, bo była agenda rozwoju inwestycji w każdej gminie, w powiatach, prawda? I wydaje mi się, że ludzie chcą przede wszystkim tego – dodał.

