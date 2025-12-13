Dramat w ochronie zdrowia. PiS ma pomysły na zmiany

Jarosław Kaczyński ocenił, że Polska w tej sprawie jest pod ścianą i trzeba pokazać kierunek działań.

– Chodzi o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym i to procesem niewątpliwie konfliktowym – powiedział prezes PiS.

Reforma ochrony zdrowia. Oto pomysły PiS

Najważniejszą zmianą, jakiej chce PiS jest odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych. Chodzi o to, by fundamentem systemu była podstawowa opieka zdrowotna, a nie – tak jak teraz – szpitale. PiS uważa, że taka zmiana miałaby odciążyć szpitalne oddziały i skrócić kolejki do specjalistów.

PiS postuluje też ujednolicenie organu założycielskiego szpitali, aby ograniczyć ich zamykanie.

Poza tym partia postuluje całkowite rozdzielenie pracy w systemie publicznym i prywatnym. Senator Stanisław Karczewski uważa, że miałoby skłonić wielu lekarzy do wyboru sektora publicznego.

Kolejnym pomysłem PiS jest roczny urlop zdrowotny dla pielęgniarek, który mogłyby brać dla podratowania zdrowia.

Wśród pomysłów PiS na reformę opieki zdrowotnej, znalazły się m.in. profilaktyka pierwotna i wtórna, pełna informatyzacja, aktywizacja sportowa i włączenie Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Zdrowia, a także skrócenie lub likwidacja staży podyplomowych dla lekarzy oraz wzmocnienie pozycji ministra zdrowia w rządzie.

Ponadto senator Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego. Opowiedział się za zakazem korzystania z serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat.

Morawiecki alarmuje: NFZ jest w trybie awaryjnym!

Gigantyczna dziura w NFZ. Poseł Lewicy: "Winni" są sami pracownicy