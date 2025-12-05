Prezes NRA: Za chwilę grozi nam kryzys z brakiem dostępności do pewnych leków

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbył się szczyt zdrowotny pod tytułem "Na ratunek ochronie zdrowia" z udziałem Karola Nawrockiego i przedstawicieli zawodów medycznych.

Głos zabrała m.in. Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NIPIP) – która odniosła się m.in. do pojawiających się zdumiewających pomysłów tworzenia porodówek na SOR – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NIL) Łukasz Jankowski, a także prezes Naczelne Rady Aptekarskiej Marek Tomków.

Prezes NRA: Włączyć farmaceutów do profilaktyki

Reprezentant środowiska podkreślił, że należy włączyć farmaceutów do "profilaktyki tu i teraz", co pozwoli odciążyć szpitale i osiągnąć gigantyczne oszczędności.

– Reprezentuję grupę 37 tysięcy ludzi, która przed 30 lat walczyła o to, żeby móc mierzyć ciśnienie w aptece. Dlatego, że gdybyśmy to zrobili wcześniej, groziło nam cofnięcie zezwolenia. Za zważenie pacjenta również. Od 2021 r. mamy ustawę o zawodzie, która dała nam prawo do wykonywania opieki farmaceutycznej w postaci pięciu świadczeń zdrowotnych – nie wykonujemy żadnego – powiedział Tomków. Dodał, że to, co udało się zrobić, to szczepienia, które mogą być wykonywane w aptekach.

Prezes NRA zwrócił uwagę, że farmaceuci mogliby m.in. zmierzyć ciśnienie, zważyć czy zmierzyć poziom cukru. Zaznaczył, że większość zmian, o których mowa nie wymaga ustaw i można je przeprowadzić z poziomu rozporządzeń, a nawet zarządzeń.

Problem marnowania leków

W dalszej części wypowiedzi Tomków mówił między innymi, jak wykształcił się mechanizm, w którym olbrzymia ilość często bardzo drogich bezpłatnych leków jest marnowana i jak to zmienić. – Musimy się zastanowić nad tym programem nie tak, żeby odbierać prawo do leków bezpłatnych, bo byłby to ogromny błąd, tylko nad tym, że za chwilę grozi nam kryzys z brakiem dostępności do pewnych leków – powiedział.

Zapowiedział, że NRA będzie prosiła prezydenta o poparcie nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz ustawy o receptach i wdrożenia świadczenia przeglądu lekowego, a także narzędzi umożliwiających sprawdzenie, czy pacjent rzeczywiście bierze wykupione leki. Kolejne propozycje to prowadzenie pacjenta, który trafia do szpitala ze swoimi lekami i z nimi wychodzi. – Nowy lek, a więc sytuacja, w której pacjent dostaje ultra drogi lek i nie wie, jak go obsłużyć. Lekarz nie ma na to czasu, od tego są farmaceuci – podkreślił Tomków.

