Węgrzy przejmują osiem centrów handlowych w Polsce. Jest umowa sprzedaży

Transakcja portfelowa, ustrukturyzowana jako transakcja typu sale-and-leaseback, jest jedną z największych transakcji na rynku nieruchomości w Polsce w 2025 r. Auchan pozostanie najemcą kluczowym (anchor tenant) tych aktywów handlowych na podstawie 15-letniej umowy najmu z gwarantowanymi opcjami dalszego przedłużenia – podano w oświadczeniu.

– Sprzedaż tego portfela ośmiu centrów handlowych, objętych długoterminowymi umowami sale-and-leaseback, zachowuje operacyjny zasięg Auchan w Polsce. Ta transakcja odzwierciedla odporność polskiego rynku nieruchomości handlowych oraz utrzymujące się zaufanie kapitału instytucjonalnego do wysokiej jakości infrastruktury handlowej – powiedział partner w warszawskiej Greenberg Traurig Karol Brzoskowski, cytowany w komunikacie.

Osiem centrów handlowych na sprzedaż. Jest umowa z Auchan

Greenberg Traurig, która doradzała przy transakcji, to międzynarodowa kancelaria prawna o szerokim zakresie działalności, zatrudniająca ponad 3000 prawników obsługujących klientów w 51 biurach w USA, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Ceetrus jest firmą z branży nieruchomości, która inwestuje w nieruchomości komercyjne, projekty rewitalizacji miejskiej oraz inwestycje typu mixed-use.

Kto przeprowadził jedną z największych transakcji na rynku nieruchomości w Polsce w 2025 roku

Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF jest częścią Adventum Group, węgierskiej grupy kapitałowej zarządzającej funduszami inwestycyjnymi koncentrującymi się na aktywach nieruchomościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa posiada obecnie ponad 700 tys. m2 nieruchomości komercyjnych i biurowych. Zarządza nieruchomościami w Polsce, na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

