Animalsi po polsku

No cóż, „wprawdzie jego partia nie wygrała wyborów, lecz wraz z sojusznikami, dzikimi świniami, kuropatwami, wężami i szczurami, była w stanie stworzyć parlamentarną koalicję. I stworzyła”.

„Zdziwiła wszystkich klęska słoni, lwów, tygrysów i żbików. Okazało się, że ich populacja w dużym stopniu zignorowała wybory, a ponadto lisów, węży, kuropatw i szczurów było znacznie więcej. A Załgany Gniot oświadczył w gronie najbliższych współpracowników, że dla niego demokracja to wielka szansa, bo czuje się w niej jak ryba w wodzie”.