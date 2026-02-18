Nawrocki zawetuje kolejne ustawy. Wiadomo, kiedy ogłosi decyzję

Z informacji „Super Expressu” i Radia Eska wynika, że prezydent ma zawetować ustawę o KRS oraz ustawę dotyczącą programu „Aktywny Rolnik”. Karol Nawrocki podpisze natomiast ustawę wygaszającą specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Z kolei decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nadal nie zapadła.

Prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoje decyzje w czwartek.

Nawrocki szykuje kolejne dwa weta

Według informacji „Super Expressu” i Radia Eska, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą KRS, to prezydent ma „olbrzymie zastrzeżenia konstytucyjne do zmian”. „W Pałacu Prezydenckim obawy budzi jednak ryzyko chaosu prawnego oraz podważania statusu sędziów powołanych w poprzednich latach. W ustawie nie ma zapisów, które niwelowałyby te obawy” – czytamy.

Z kolei „Aktywny Rolnik” to nowe przepisy, które miałyby wprowadzić zasady potwierdzania faktycznej aktywności rolniczej jako warunku uzyskania dopłat. Ustawę krytykuje Rada Rolnictwa przy Prezydencie RP i zasiadający w niej były minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Alarmują oni, że regulacje uderzą w małe i rodzinne gospodarstwa, a nie rozwiążą problemu „fikcyjnych rolników”. Prezydent ma tę ustawę zawetować.

Ta ustawa może liczyć na podpis prezydenta

Podpisana przez Karola Nawrockiego zostanie natomiast ustawa wygaszająca specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przepisy nie likwidują pomocy dla uchodźców, ale przenoszą ją do systemu ogólnego. Obywatele Ukrainy nadal zachowają prawo do pracy i świadczeń, a legalność ich pobytu ma zostać przedłużona, z możliwością składania wniosków do marca 2027 roku.

W sprawie jednej ustawy decyzja jeszcze nie zapadła

Najwięcej wątpliwości prezydent ma mieć do ustawy wokół nowelizacji o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającej unijną dyrektywę NIS2. Projekt rozszerza obowiązki na kilkanaście sektorów gospodarki i daje ministrowi cyfryzacji prawo uznania firmy za dostawcę wysokiego ryzyka oraz nakazania wymiany sprzętu. „W Pałacu Prezydenckim analizowane jest, czy przepisy nie naruszają prawa własności i prawa do sądu” – czytamy.

