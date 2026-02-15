"Będę robił swoje dla Polaków". Żurek odpowiada prezydentowi w kwestii KRS

Spór między Pałacem Prezydenckim a resortem sprawiedliwości ponownie zaostrzył się po niedzielnym wywiadzie prezydenta w Polsat News, w którym padły ostre zarzuty pod adresem ministra i działań jego resortu.

Ostre słowa prezydenta pod adresem Żurka

W wywiadzie dla Polsat News prezydent Karol Nawrocki określił Żurka jako "prawnego terrorystę". Zarzucił mu także wydawanie rozporządzeń sprzecznych z konstytucją oraz brak legalnie działającego prokuratora krajowego w Polsce. Prezydent skrytykował również sposób prowadzenia rozmów wokół zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa. Z jego wypowiedzi wynika, że poważnie rozważa zawetowanie ustawy regulującej funkcjonowanie KRS.

W rozmowie z "Faktem" Żurek odniósł się do wypowiedzi głowy państwa, podkreślając, że nie zamierza wchodzić w poziom personalnych ataków. – Komentowanie takich słów, które wypowiada głowa państwa, jest wejściem na poziom, którego nie akceptuję – zaznaczył minister. Dodał jednocześnie, że Polacy oczekują od władz przede wszystkim współpracy i realnego rozwiązywania problemów, m.in. przewlekłości postępowań sądowych.

Spór o ustawę o KRS

Minister sprawiedliwości przekonuje, że projekt zmian w KRS jest kompromisowy i od początku prac nad nim deklarował gotowość do dialogu z prezydentem. Jak podkreśla, ze strony Pałacu Prezydenckiego nie pojawiły się sygnały chęci rozmów. – Od pierwszego dnia pracy nad projektem publicznie wyrażałem wolę dialogu, także bezpośrednio wobec prezydenta. Nie było ani jednego sygnału, że chce rozmawiać – stwierdził Żurek. Zwrócił też uwagę, że nie przedstawiono zapowiadanej alternatywnej propozycji zmian. Zdaniem ministra ataki prezydenta mają podłoże polityczne. – Zrozumiał, że jeśli zawetuje dobrą ustawę, chaos spadnie na niego, więc atakuje ad personam – ocenił.

Na zakończenie Żurek zapowiedział kontynuowanie reform wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że celem zmian jest usprawnienie pracy sądów i poprawa sytuacji obywateli. W mocnych słowach zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta: – Będę robił swoje, tak by Polacy czuli, że zmieniamy sądy dla ich dobra. Panie Prezydencie, proszę spojrzeć w lustro, a nie obrażać innych – podsumował minister.

