"Wierzący wołali do Boga". Posłanka zaskoczyła ws. ataku na Wenezuelę

Swoją refleksją na temat ostatnich wydarzeń w Wenezueli Dominika Chorosińska, aktorka, a jednocześnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dominika Chorosińska o ataku na Wenezuelę: Dla wielu to znak

Okazuje się, że w działaniach USA parlamentarzystka dostrzegła rękę Boga. "To, co dziś widzimy, jest owocem tego, że wierzący w Wenezueli uniżyli się, modlili i wołali do Boga" — napisała na Facebooku Dominika Chorosińska.

Na potwierdzenie swoich słów przywołała cytat z Pisma Świętego: "Jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się i będzie się modlił, wysłucham go z nieba i uzdrowię jego ziemię” (2 Krn 7,14). "Dla wielu to znak, że Wenezuela zaczyna nowy rozdział" — podsumowała.

USA zaatakowały Wenezuelę. Nicolas Maduro pojmany i uwięziony. Usłyszy zarzuty

W nocy z piątku na sobotę siły USA przeprowadziły operację w Wenezueli. Według doniesień medialnych, Amerykanie zaatakowali m.in. Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony. Celem ataku były prawdopodobnie również baza lotnicza La Carlota w stolicy oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

W wyniku przeprowadzonej operacji Amerykanom udało się pojmać i wywieźć z kraju prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. Oboje zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych i osadzeni w areszcie na Brooklynie w Nowym Jorku. W poniedziałek w nowojorskim sądzie federalnym mają usłyszeć zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej.

Po zakończeniu działań prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton przejmie tymczasową kontrolę nad krajem do momentu przeprowadzenia, jak to określił "prawdziwej, prawidłowej i bezpiecznej transformacji ustrojowej".

